Brake „Ich bin so begeistert von den Tänzern, der Bühne und dem Gesang der Gruppe“. Mit diesen Worten fasst Hannelore Holst ihre Eindrücke vom Tanztheater aus Uganda zusammen, die im Rahmen der Themenwoche „zuFrieden“ der evangelischen Jugend Wesermarsch in der Stadtkirche aufgetreten ist. Die Tanzgruppe hat ein rund 60-minütiges Bühnenstück über die Zerstörung der Umwelt und den Klimawandel aufgeführt, das durch die Kombination von Tanz, Gesang und Bühnenbild die knapp 70 Besucher begeisterte.

Als roter Faden des Stücks dient das Schicksal des Schimpansen Zakayo. Er wurde aus seinem natürlichen Lebensraum verdrängt. Sein Wald fiel einer Rodung zum Opfer, um Platz für eine Kakaoplantage zu schaffen. Zakayo wurde gefangen genommen und in einen Käfig gesperrt. Einen Journalisten berührte das Schicksal des Schimpansen so sehr, dass er Geld sammelte, um den gerodeten Wald wieder aufzuforsten. Bevor das Projekt jedoch realisiert werden konnte, starb Zakayo 2018 als der weltweit älteste in Gefangenschaft lebende Schimpanse.

Die Tanzgruppe aus Uganda ist eine Abordnung der sogenannten „Sosolya Undugu Dance Academy“ (SUDA), die wiederum ein Teil der „Sosolya Undugu Family Academy“ ist. Die Sosolya Undugu Family wurde 1993 in der Hauptstadt Ugandas mit dem Ziel gegründet, Kindern einen sicheren Ort zu bieten. Einen Ort, an dem es genügend zu essen, schulische Bildung und Kultur gibt. Über die KinderKultur-Karavane sind die Auftritte ermöglicht worden.

Die Gründer von SUDA sind überzeugt, dass der Tanz die beste Art ist, sich selbst auszudrücken und sich gegenüber anderen zu öffnen. Diese Einschätzung ist bei der in Brake aufgetretenen Gruppe von Anfang an zu erkennen gewesen. Mit Lebensfreude, bunten Kostümen und rhythmischen Tanzeinlagen haben sie es geschafft, das an sich ernste Thema sensibel an die Zuschauer heranzutragen. Die Tanzgruppe regte damit zum Nachdenken an.

Im Hintergrund wurden auf einer Leinwand parallel zur Aufführung Szenen aus der Natur, von Umweltzerstörung und weltweiten Protestaktionen gezeigt. Der Kern der Botschaft ist einfach: Die Zerstörung der Umwelt ist ein globales Thema. Aufgehalten werden kann sie nur, wenn sich alle verstärkt für den Schutz der Umwelt einsetzen. Die Umsetzungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig. Sie reichen von bewussteren Reisen über die Vermeidung von Müll bis hin zu Baumpflanzaktionen.

Die Themenwoche endet an diesem Samstag. Ab 10.30 Uhr tritt der Kinder- und Jugendcircus Alacasam Peppolino auf. Um 19 Uhr startet ein Jugendgottesdienst, um 20 Uhr die Abschlussparty.