Brake /Vechta Unter dem Motto „Mach Dein Ding!“ trafen sich am vergangenen Samstag über 800 Konfirmanden aus allen Regionen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburgs auf dem Gelände des BDKJ Jugendhofes in Vechta. Mit dabei waren auch 53 junge Menschen aus Brake. Sie hatten die Möglichkeit die Kirche einmal anders zu erleben. Hierzu hatten die Organisatoren ein umfangreiches Programm mit über 30 Mitmachstationen aufgebaut.

Um 11 Uhr begann die Veranstaltung mit modernen Liedern und einem Bibelimpuls zum Thema „Talente“. Da sich aber nicht immer alle über ihre Fähigkeiten bewusst sind, sollten die Mitmachstationen aufzeigen, wie viel in einem schlummert. Die Stationen reichten dabei von Kreativaktionen über handwerkliche Tätigkeiten bis hin zum Geo-Cache. Zahlreiche sportliche Stationen rundeten das Angebot ab. „Mir gefiel am besten die Aktion mit den Hamsterbällen“, erklärt Matthis Wessels (13). Gemeint ist dabei die Station „Bubble-Fußball“. Hier stecken die Spieler in großen Plastikkugeln und müssen versuchen den Ball ins gegnerische Tor zu befördern.

Den Abschluss des Tages bildete ein Konzert der deutschen Hip-Hop-Gruppe „fil_da_elephant“. Mit dabei war auch Marc Imam, der es 2018 fast bis in die Live-Shows von DSDS geschafft hat. Mit ausgelassener Stimmung und vielen neuen Eindrücken machte sich die Reisegruppe aus Brake gegen Abend auf den Rückweg.