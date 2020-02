Brake Sonntagmorgen, 11 Uhr, im altehrwürdigen Braker Fischerhaus: Hans Meinen, plattdeutscher Fels in der Brandung des Vergessens unserer niederdeutschen Sprache, begleitet auf Einladung des Braker Heimatbundes seinen guten Freund Thomas Felder. Dieser ist im Schwabenland eine Größe, regelmäßig auf den obersten Plätzen der Liederbestenliste. Werke von ihm finden sich in Schul- und Volksliederbüchern. Bei uns aber eher schwäbischen Einwanderern und norddeutschen Schwabenkennern ein Begriff. Also ein Wagnis?

Wir Norddeutschen stehen staunend daneben, wenn schwäbische Landsleute, die es in den Norden verschlagen hat, ihrem Liedermacheridol von der Alb im Fischerhaus ein kräftiges „Griass Gott“ zurufen und wir dann kaum noch dem weiteren Gesprächsverlauf folgen können.

Und doch gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen der schwäbischen Mundart und der plattdeutschen Sprache. Zum Beispiel die Frage danach, wie es weiter geht mit unserem Platt und der schwäbischen Mundart. Werden sie sich zu Kunstsprachen entwickeln? Und was können wir tun, damit wir uns nicht nur noch bei Aufführungen der Niederdeutschen Bühne amüsieren, sondern das Plattdeutsche auch im Alltag erhalten bleibt?

Immerhin sprechen ja noch gut 12 % der Norddeutschen Plattdeutsch und 75 % geben an, dass sie es verstehen.

Hans Meinen, Plattdeutschbeauftragter des Landkreises, weist eine eindeutige Richtung: In Schulen und Kindergärten muss Plattdeutsch als Zweitsprache selbstverständlich sein. Und Großeltern sollten ab sofort mit ihren Enkeln Platt schnacken.

Plattdeutsch und Mundart sind Teil unserer kulturellen Identität. Und wie lebendig beides immer noch ist, demonstrierten Hans Meinen und Thomas Felder gemeinsam im voll besetzten Fischerhaus. Beide gaben sich die Stichworte: Hans Meinen als begnadeter plattdeutscher Erzähler, Thomas Felder als mundartistischer Poet, der zeigte, mit welch breiter Palette stilistischer Ausdrucksmittel er zu spielen vermag. Er ließ seine Drehleier jubeln und stöhnen und zeigte bei schwäbischen Übersetzungen spanischer und schottischer Folklore, dass Musik international ist. Anleihen bei Blues, Jazz und Kirchenchorälen, egal ob Gitarre; Mundharmonika oder Klavier: Felder schaffte es mittels seiner Musik, für Norddeutsche ungewohnte Sprachlandschaften zu erschließen. Viele seiner Texte sind dabei gesellschaftskritisch. Unter anderem der „schwäbische Putzlappen“, der in Parlamenten dafür sorgt, dass alles „blitzblank“ ist und keine kritische Fragen gestellt werden. Und auch die Aussage, dass der Schwabe an sich gerne morgens ein Loch buddelt und am Nachmittag wieder zuschüttet. Es macht zwar keinen Sinn, aber er „schafft“.

Thomas Felder schafft es zudem, dass die Wesermärschler mit ihm zum Abschluss nicht nur gemeinsam jodeln, sondern auch auf schwäbisch singen. Musik ist eben völkerverbindend.