Brake Alles stand bereit, das Festzelt war aufgebaut, die Festrede und die Vorträge zur Jubiläumsfeier für den Orgelbauer Arp Schnitger vorbereitet, dessen 300. Todestag sich jährte – und dann zerstörte ein Feuer große Teile der St. Bartholomäuskirche in Golzwarden.

Das Jahr 2019 neigt sich nun dem Ende zu und der Festakt im Juli, der so etwas wie ein Höhepunkt in der Region sein sollte, konnte wegen des Kirchenbrandes nicht stattfinden. In Absprache mit allen Beteiligten wird er auch nicht krampfhaft nachgeholt, sämtliche Beitrage sollen 2020 in einer Arp-Schnitger-Festschrift veröffentlicht werden.

Die Mitglieder der Arp-Schnitger-Gesellschaft sind dennoch bemüht, dass es weiterhin „schnitgert“ und sich das Thema in der Öffentlichkeit nicht verliert. Der Förderverein Schnitger-Orgel-Golzwarden hat in der zurückliegenden Woche getagt und wird eine neue Initiative anregen, zumal die alte Orgel zur Zeit zerlegt ist, sich in Rastede befindet und auf Brandfolgeschäden untersucht werden muss. Es gibt Spendenaufrufe für eine neue Schnitger-Orgel (Oldenburgische Landschaft) und Benefizkonzerte.

Besuchergruppen aus der Region wollen mehr und verstärkt über Leben und Werk von Arp Schnitger (1648-1719) erfahren. Die Gesellschaft hat für den Herbst daher eine Vortragsreihe geplant, die am Freitag, 11. Oktober, im Arp-Schnitger-Centrum beginnt und neue Erkenntnisse aus Forschung und Wissenschaft präsentieren wird. Zum Auftakt kommt an diesem Freitag Christian Michel ins Arp-Schnitger-Centrum an der Raiffeisenstraße 19 in Golzwarden. Beginn ist um 19 Uhr.

Zwar ist das Werk Schnitgers umfassend und gut erforscht, aber es gelingen doch immer mal wieder neue Entdeckungen. Und es gibt zudem Bereiche, die bislang fast unbeachtet geblieben sind, so beispielsweise Schnitger und sein Werk im Spiegel seiner zeitgenössischen Literatur. Im Barock war es üblich, dass anlässlich öffentlicher Ereignisse, etwa bei Orgeleinweihungen, entsprechende Gedichte, sogenannte Carmina, verfasst wurden.

Hier schlägt Christian Michels Stunde: In der Schnitger-Literatur ist dieser Aspekt kaum erwähnt und daher so gut wie unerschlossen. Anhand eines kürzlich entdeckten Gedichts an der Arp-Schnitger-Orgel der Aa-kerk zu Groningen wird dieser Bereich von Christian Michel näher betrachtet.

Der Referent Christian Michel wurde in Werl geboren, in Soest wuchs er auf. Nach dem Abitur und Zivildienst absolvierte der nebenberufliche Kirchenmusiker unter anderem Praktika bei der Orgelbaufirma Gebr. Stockmann, im Organeum in Weener und an der St.-Ludgeri-Kirche in Norden. Christian Michel studierte Informationsmanagement an der Fachhochschule Hannover. Der diplomierte Bibliothekar arbeitet in der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover und ist als Organist tätig.