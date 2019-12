Brake Als am 1. Advent die Autofahrer an der Stadtkirche vorbeifuhren, sahen sie viele junge Leute, die tanzten. Von Musik war jedoch weit und breit nichts zu hören. Die Evangelische Jugend Oldenburg Wesermarsch (ejo-wesermarsch) hatte gemeinsam mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Brake Unterweser zu einer sogenannten „silent disco“ vor der Stadtkirche eingeladen.

„Das sieht mit den Buden aber schon wie ein kleines Weihnachtsdorf aus“, meinte Norbert Poferl. „Wir haben mit silent disco die Stille Nacht einfach etwas anders interpretiert“, sagte Sandra Bohlken, Kreisjugenddiakonin, „wir wollten einfach etwas am 1. Advent machen, worauf wir richtig Lust haben.“ Musik hören, in Gemeinschaft feiern, sich unterhalten, lecker essen und dabei Spaß haben: Genau so war es an diesem Abend vor der Stadtkirche. In den zwei Buden wurden Crépes gebacken und Heißgetränke ausgeschenkt. Aus den Kopfhörern dröhnte Musik und die Tanzfreudigen konnten aus drei verschiedenen Kanälen ihre Lieblingsmusik auswählen. Bereits im Vorfeld wurden drei verschiedene Playlists zusammengestellt, die an diesem Abend durch die Kopfhörer gesendet wurden. Mehr als 50 Besucher, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen, aus der ganzen Wesermarsch, Oldenburg und Delmenhorst wurden an diesem Abend gezählt.

„Mit dieser Aktion wollen wir auch zeigen, dass Jugend regionsübergreifend organisieren und feiern kann“, sagte Sandra Bohlken. Für Pastor Hans-Martin Röker, der sich auf einer dreimonatigen Fortbildung befand, war dies an seinem ersten Arbeitstag ein gelungener Einstieg.

Die Erlös aus der silent disco soll im nächsten Jahr einem besonderen Projekt zugutekommen. „Wir haben im nächsten Jahr ein Teamer-Wochenende vom ejo, an dem 16 Jugendliche teilnehmen, die sich bisher ehrenamtlich engagiert haben“, berichtete Chris Schellstede vom ejo, „mit dem Erlös soll das Wochenende mit finanziert werden.“ An diesen zwei Tagen wollen sich die Ehrenamtlichen mit dem „queer Denken“ in der kirchlichen Arbeit beschäftigen. Dabei handelt es sich um die Auseinandersetzung mit den Menschen, die der gesellschaftlich herrschenden Norm nicht entsprechen oder nicht entsprechen wollen. Wie unter anderem: Transgender, Cyborgs, Intersexen, Drags, Lesben, Schwule, Camps unterschiedlichster kultureller Herkünfte, Religionen, Hautfarben.