Brake „Wetten, dass...!?“ Die Kultsendung lebt zwar nicht wieder auf in Brake. Wenn der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit seiner Sommertour am 15. August aber Station (eine von vier in Niedersachsen) in der Kreisstadt macht, dann wird es auch um die Erfüllung einer Stadtwette gehen. Denn die ist zentraler Teil der Veranstaltung, mit der der Sender seit Jahren durch das Land tourt. Ob 100 sagenhafte Figuren auf die Bühne zu bringen (2012 in Bad Zwischenahn), die Stadt in die Copacabana zu verwandeln (2016 in Lohne) oder die Brücke des „Raumschiff Enterprise“ samt 250 Besatzungsmitglieder auf der Erde landen zu lassen (2015 in Nordenham) – die Aufgabe, die der Sender am Montag zuvor stellen wird, dürfte die Braker fordern.

Und deshalb werde die Sommertour auch zum Zusammenhalt der Braker beitragen, glaubt Bürgermeister Michael Kurz: „Wenn die Bürger gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten, bringt das einen Schub für die Stadt.“ Die werde einen kleinen Planungsstab einrichten, blickt Kurz schon einmal voraus, und der werde Vereine und andere Institutionen informieren, die helfen können. Vor dem Rathaus soll eine kleine Hütte die Anlaufstation für hilfsbereite Bürger werden. Dass Brake zudem durch einen Fernsehbeitrag „weit über die Grenzen der Region“ beworben werde, freut den Verwaltungschef ebenfalls schon jetzt.

Das Binnenhafen-Gelände wird NDR 1 zur Partymeile machen. Der Sender sorgt für Gastronomie und Bühne – und für einen namhaften Star. Welcher das sein wird, ist aber ebenso offen wie die Wette. Die Besucher sind aber nicht nur aufgerufen, die Ehre der Stadt zu verteidigen, sie sind auch eingeladen, kräftig zu feiern. Los geht es um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Doch damit nicht genug der Feierei im August: Am ersten Augustwochenende (1. und 2.) steht das Binnenhafenfest im Veranstaltungskalender. Maritime Meile, Kutterpull-Regatta, ein buntes Rahmenprogramm und Musik sollen wieder Tausende locken.

Gleich viermal heißt es im August dann noch „Sommerlounge“. Immer donnerstags gibt es abends an der Kaje bei freiem Eintritt Musik und Kulinarisches direkt am Weser-Ufer. Der 13. August ist dabei ein ganz besonderer Termin: Er soll den Brakern als Generalprobe für die Stadtwette dienen.

Mit der „Fairen Kreuzfahrt“ mit der Schnellfähre Kleinensiel am 29. August ab Anleger Golzwarden endet der Braker Feiermonat dann.