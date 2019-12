Brake Die kleine weihnachtliche Budenstadt vor dem evangelischen Gemeindehaus in Golzwarden hatte am Samstag großen Zulauf. Der Weihnachtsmarkt wurde wieder von den Vereinen der Dorfgemeinschaft gemeinsam organisiert.

Zugunsten der Golzwarder Kirche haben die Frauen des Verbandes Wohneigentum, Siedlergemeinschaft Golzwarden, originale Dachpfannen der St. Bartholomäuskirche mit Echtheitszertifikat verkauft. Sie waren, genau wie die Futterglocken, mit einem Bild der Kirche verziert. Alle Einnahmen aus dem Verkauf kommen der Kirche zugute.

Der Bürgerverein Golzwarden sorgte im Gemeindehaus für Kaffee und Kuchen. In den Buden schenkte die Freiwillige Feuerwehr Getränke aus, die Jugendfeuerwehr bot Pommes frites und Bratwurst an. Der Förderverein Arp Schnitger Orgel lud zu Orgelstuten und Orgelpunsch ein.

Erstmalig bot die Siedlergemeinschaft auch Kartoffelpuffer an. „Das ist von den Besuchern sehr gut angenommen worden“, sagt Horst Haukje, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft. Die Kinder konnten am Stand der Siedlergemeinschaft Fäden ziehen und kleine Preise gewinnen. Sie konnten zudem unter Anleitung des Fördervereins der Grundschule Golzwarden basteln oder an dem Stand Popcorn und Waffeln kaufen. Bei der Tombola gab es neben vielen kleineren Preisen auch eine Drei-Tages-Fahrt nach Berlin zu gewinnen.

Selbstverständlich machte auch der Weihnachtsmann auf dem kleinen Weihnachtsmarkt Station und brachte den Kindern Tüten voller Süßigkeiten mit. Auch die vierjährige Katharina Mareike Brenn aus Ovelgönne freute sich über den Weihnachtsmann.