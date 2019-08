Brake Die Arp-Schnitger-Orgel ist bereits abgebaut und in Rastede eingelagert worden. Und auch der Altar wurde weitestgehend in seine Einzelteile zerlegt. Noch in dieser Woche soll nach den Worten von Pfarrer Dirk Jährig auch die Kanzel abgebaut und ausgelagert werden. „Zurzeit wird alles aufgeräumt und gereinigt“, sagt er. Ruß müsse abgesaugt sowie Wände und der Boden getrocknet werden.

Das Kirchenschiff der St.-Bartholomäus-Kirche ist auch im Inneren komplett eingerüstet. Der Platz, an dem die Arp-Schnitger-Orgel stand, ist verwaist. Die Golz­warder Kirche ist durch den Brand am Donnerstag, 4. Juli, schwer beschädigt worden. Die Arp-Schnitger-Orgel habe unter Löschwasserschaden gelitten, sagt die Orgelsachverständige Natalia Gvozdkova auf Nachfrage der Nordwest-Zeitung. „So weit ich das beurteilen kann“, schränkt sie ein. Das Löschwasser sei vermutlich nicht in die Windladen gelangt. Sehr betroffen seien jedoch vor allem die Klaviaturen und die Holzteile des Prospekts. Und es seien alle Oberflächen mit Ruß bedeckt.

Pfarrer Dirk Jährig bestätigt diese Einschätzung. Ein detailliertes Untersuchungsergebnis würde noch nicht vorliegen. „Der Schaden ist so noch nicht abschätzbar“, merkt er an. Jede Pfeife müsse beispielsweise einzeln untersucht werden. Das brauche Zeit. So wie die Orgel, seien auch fast alle anderen Gegenstände in der Kirche abgebaut worden. Sie würden nach Rastede ausgelagert, bis Sanierungsmaßnahmen beschlossen sind und vorgenommen werden können.

Dass sich die Versicherung sehr kooperativ verhalte, hatte bereits Angelika Röben, stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, auf Nachfrage der Nordwest-Zeitung betont. Man befinde sich noch immer in der Phase 1. Durch das Notdach sei gewährleistet, dass keine weiteren Schäden durch Regen auftreten könnten. Gutachter seien nun am Zug. Mit dem Denkmalschutz sei das weitere Vorgehen abzustimmen, geht es doch um erhaltungswürdige, historische Objekte. Maßnahmen zum Wiederaufbau des Dachstuhls seien ebenfalls einzuleiten. Es sei aber sicherlich schwierig, für die Sanierungsarbeiten in der Kirche zurzeit die speziellen Betriebe zu finden.

Kopfzerbrechen bereitet den Experten noch die Empore, die im Westen die Orgel trägt, mit ihren Bildern. Sie wurde im Jahr 1701 durch Johann Christoph Wallzell bemalt. Die Abbildungen seien geschlossene Blöcke und teilweise beschädigt. „Da müssen die Experten auch mal gucken“, meint Dirk Jährig. Er rechnet mit einer zwei- bis zweieinhalbjährigen Sanierungsphase, wenn alles gut läuft. In Golzwarden ist man zuversichtlich. Sachverständige und die Versicherung besprechen, wie es weitergeht.