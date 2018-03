Burhave „Bis Dezember 2016 hätte ich Ihnen nur eine stinklangweilige Geschichte erzählen können“, sagt Sebastian Kietzmann und wirft schnell einen suchenden Blick zu Ole, der in der Spielscheune herumtobt. Es ist die Geschichte eines gut situierten Ehepaares, das gerade sein zweites Kind erwartet und kurz davor ist, ins neue Haus zu ziehen. Die Kietzmanns sind eine Familie wie aus dem Bilderbuch. Dann hebt das Schicksal ihr Leben aus den Angeln.

Barbara und Sebastian Kietzmann leben in Hannover. In dieser Woche halten sie sich mit ihren Kindern Ole und Emma in Butjadingen auf. Die Kinderkrebshilfe Fussel ermöglicht ihnen die Auszeit in einem Ferienhaus in Burhave. Und dafür sind die Kietzmanns sehr dankbar. Es hilft ihnen dabei, die schlimmen Ereignisse zu verarbeiten, die hinter ihnen liegen.

Als Ole zwei Jahre alt ist, hat er eine Beule am Kopf, die sich seine Eltern nicht erklären können und die sie beunruhigt. Ärzte untersuchen den Jungen, versuchen die Ursache zu ergründen. Am 14. Dezember 2016 bringt Barbara Kietzmann ihre Tochter Emma zur Welt. Einen Tag später erhalten sie und ihr Mann die erschütternde Diagnose für ihren Sohn: Ole hat einen Tumor an der Nebenniere, ein so genanntes Neuroblastom, das bereits in den Kopf gestreut hat. Plötzlich ist für die junge Familie nichts mehr so, wie es einmal war.

Ole ist heute vier Jahre alt. „Er ist ein wahnsinnig cooler Junge“, sagt Sebastian Kietzmann. Tapfer hat er die Behandlungen über sich ergehen lassen, hat sogar noch anderen Kindern auf der Krebsstation Mut gemacht mit seiner quirligen, lebensbejahenden Art. Während Sebastian Kietzmann das voller Stolz erzählt, hält sich seine Frau im Hintergrund. Barbara Kietzmann fällt es immer noch schwer, über die Erkrankung ihres Sohnes zu reden.

„Wie verstecken uns ein bisschen davor“, sagt Sebastian Kietzmann. Den Weg zurück in ein ganz normales Leben, in dem die Krankheit nicht alles überschattet, müssen sich die Kietzmanns mühsam ertasten. Bald werden sie eine Familienkur auf Sylt antreten. Und nun sind sie erstmal froh, sich bei ihrem Aufenthalt in Butjadingen mit anderen betroffenen Familien austauschen zu können – und einfach nur eine schöne, unbeschwerte Zeit an der Nordsee zu haben.

Zum 21. Mal haben Fussel-Vorsitzender Heiner Westphal und seine Mitstreiter einen solchen Ferienaufenthalt in Butjadingen organisiert. 14 Familien mit insgesamt 67 Personen aus dem Nordwesten sind diesmal zu Gast. Weil besonders viele kleine Kinder dabei sind, hatte sich Fussel für Burhave entschieden; da ist es nur ein kurzer Weg bis zur Spielscheune.

Zu den Gästen von Fussel zählt auch eine Nordenhamer Familie, nämlich Aysun und Ramazan Ünlü mit ihren 2007 geborenen Vierlingen Beysa, Melda, Ceyda und Enes. Als sich an der linken Wange der heute zehnjährige Beysa im Oktober 2015 eine große Schwellung bildete, tippte ihre Mutter zunächst auf ein Problem mit einem Zahn. Als die Ärzte eine Probe entnahmen, ahnte Aysun Ünlü bereits, dass es womöglich viel schlimmer ist. Zwei Tage später erfuhr sie, dass ihre Tochter an einem Tumor leidet.

Heute gilt Beysa als geheilt. Sie kann wieder lachen und toben. Dafür ist die Spielscheune natürlich genau die richtige Adresse. Und so genießen auch die Ünlüs die an diesem Freitag endende Butjadingen-Woche sehr – auch wenn sie nur wenige Kilometer von Zuhause entfernt sind.