Burhave „Das war einfach gigantisch“, so der zutreffende Kommentar eines Gastes. Die 13. Auflage der Veranstaltungs „Lagune in Flammen“, erstmalig als Mischung aus Feuer-, Laser- und Pyrotechnikshow, ließ immer wieder Rufe des Staunens und der Begeisterung erklingen. Geschätzte 2500 Besucher verfolgten am Samstagabend das erneut mit einer Beachparty verbundene Spektakel in der Nordseelagune am Burhaver Strand.

„Wir haben Glück gehabt und mit Erfolg den Wettervorhersagen getrotzt“, freute sich Robert Kowitz, Geschäftsführer der Tourismus-Servicegesellschaft Butjadingen (TSB). Er dankte seinen Mitarbeitern und den Helfern für ihren Einsatz, denn sie hatten den ganzen Samstag über alle Vorkehrungen getroffen, dass die Veranstaltung bis Windstärke 6 hätte stattfinden können. Doch die wurde bei weitem nicht erreicht. Im Gegenteil, der Wind flaute ab und so konnten die Feuer- und Lasershow bei besten Bedingungen stattfinden.

Show zieht in den Bann

Die spektakuläre Feuer-Show zelebrierte ein Trio des Spice-Teams, das Flammen- und Funkeneffekte zu Musik künstlerisch in Szene setzte. Die Mischung aus Choreographie und Akrobatik mit brennenden Ringen und Stäben wurde vom begeisterten Publikum immer wieder mit Applaus belohnt.

Viel Beifall erhielten auch die Techniker des Bocatec-Teams für ihre auf die Feuershow abgestimmten Laserstrahl- und Pyrotechnikinszenierungen, mit denen mit Hilfe von Rauchnebelschwaden allerhand farbenprächtige Bilder an den Nachthimmel über der Nordseelagune gezaubert wurden.

Partystimmung

Zum Fackelschwimmen stiegen diesmal 55 Rettungsschwimmer in die Nordseelagune. Dabei wurde die DLRG-Ortsgruppe Butjadingen von Wasserrettern unter anderem aus Brake, Otterstedt, Hollenstedt, Rastede und Wilhelmhaven sowie von der Jugend des DLRG-Bezirks Oldenburg-Nord unterstützt. Hintereinander durchschwammen die Aktiven den Badesee, wobei vom Ufer aus nur die anscheinend auf dem Wasser treibenden brennenden Fackeln zu erkennen waren.

Für Partystimmung sorgte die Band Jay & Friends. Die Gruppe mit den Sängern Gina Taperia und Marc Gensior überzeugte mit 70er-Jahre-Discofunk und Soul sowie mit Pop- und Rocksongs. Die Bandbreite reichte von Chaka Khan, Prince und Kool & The Gang über Rihanna und Bruno Mars bis hin zu U2 und Ed Sheeran.

Das Quartett sorgte dafür, dass nach der Feuer- und Lasershow – auch wenn insbesondere viele Familien dann den Heimweg antraten – die Veranstaltung lange noch nicht beendet war.