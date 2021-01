TV-Krimi: Filmstar am Burhaver Deich

Burhave Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich ein Filmstar in Butjadingen aufhält. Bjarne Mädel, bekannt unter anderem aus „Stromberg“ und „Der Tatortreiniger“, ist in der ersten März-Woche nicht zum Urlaubmachen an die Nordsee gekommen. Er steht für einen Krimi vor der Kamera.

Bei der NDR-Produktion „Sörensen hat Angst“ ist Bjarne Mädel nicht nur der Hauptdarsteller, er feiert mit dem Film auch sein Regie-Debüt. Und Butjadingen ist ein ganz wichtiger Ort in dem Streifen. Hunderte Kilometer Küstenlinie haben die Motivsucher der Produktion abgeklappert, um das friesische Haus aufzuspüren, in das sich der angstgeplagte Hamburger Kommissar Sörensen vor der Welt verkriechen will. Am Deich zwischen Burhave und Fedderwardersiel werden sie fündig.

Die kleine, weiße Bauernkate unter Reet, die dort steht, ist perfekt. Die Crew verhilft den Mauern noch zu ein wenig künstlicher Patina, und schon kann’s losgehen. Quartier beziehen die Filmleute mit ihren Trucks auf dem nur einige hundert Meter von der Kate entfernt liegenden Parkplatz der Nordseelagune.

Ein gut gelaunter Bjarne Mädel bezeichnet Butjadingen als „herrlich“, ehe der Drehtag beginnt. Im Film, der auf einem Roman von Sven Stricker basiert, ist er eher wortkarg. Darum geht’s: Im fiktiven Katenbüll hofft Kommissar Sörensen auf ein ruhiges und beschauliches Arbeitsleben. Daraus wird aber nichts. Gleich nach Sörensens Ankunft sitzt Bürgermeister Hinrichs tot in seinem eigenen Pferdestall. Am 20. Januar ist „Sörensen hat Angst“ ab 20.45 Uhr im Ersten zu sehen.