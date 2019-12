Burhave Belohnt wurden Idee und Engagement der Tourismus-Servicegesellschaft Butjadingen (TSB), zwischen den Festtagen ein Winterdorf neben dem Atrium in Burhave einzurichten. Hunderte, vielleicht sogar einige Tausend Urlauber und auch Gäste aus der Region lockte der erste Tag der zweitägigen Veranstaltung am Sonntagnachmittag ins Nordseebad.

An gut zehn Ständen wurden auf dem mit Holzspänen hergerichteten Areal unter anderem Produkte aus der Region wie Liköre, Marmeladen, Tee, handgemachte Seifen, Schaffelle, Lederwaren, Häkel- und Strickarbeiten, Schmuck sowie Dekoratives aus Holz angeboten.

Neben Punsch und Glühwein sorgten einige Feuerstellen für Wärme und luden zum Verweilen ein. Die zahlreichen Kinder erfreuten sich besonders an den Karussellfahrten. Das Winterdorf öffnet auch an diesem Montag von 16 bis 21 Uhr seine Pforten.

Zu den Gästen im kleinen, aber feinen Winterdorf gehörten auch Miss Sophie und ihr Butler James. TSB-Animateur Gabriel Perez und seine Partnerin Monika Hattermann nutzten die Gelegenheit, um für die vier Aufführungen des legendären 90. Geburtstages von Miss Sophie zu werben. Den Klassiker „Dinner for one“ bietet das Duo am morgigen Silvestertag um 14, 15, 16 und 17 Uhr im Burhaver Atrium dar. Eintrittskarten dafür sind nur an diesem Montag um 17 Uhr in der Tourist-Information im Burhave erhältlich. In der Vergangenheit waren alle Vorstellungen mit jeweils 100 Besuchern stets ausverkauft.

Ein noch größeres Spektakel findet für die zahlreichen Gäste, die den Jahreswechsel auf der grünen Nordseehalbinsel erleben, am Neujahrstag in der Burhaver Nordseelagune statt. Zum 14. Mal lädt die TSB zum Neujahrsschwimmen ein. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr. Das kurze Badevergnügen, zu dem dann auch noch Anmeldungen möglich sind, startet um 15.30 Uhr nach Feststellung der Wassertemperatur durch Neptun.