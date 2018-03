Butjadingen 39 Osterfeuer werden an diesem Wochenende in Butjadingen brennen. So viele Feuer jedenfalls hat Thorsten Gebauer von der Gemeindeverwaltung angezeigt bekommen – drei weniger als 2017. Zumindest offiziell werden keine weiteren Osterfeuer hinzukommen. Denn nach einer neuen Verfügung des Landkreises hatten in diesem Jahr alle Feuer bis spätestens vier Wochen vor Ostern angezeigt werden müssen.

In den größeren Dörfern ist über die Feiertage eine Menge los:

• Waddens

In Waddens richtet offiziell der Klootschießer- und Boßelverein das Osterfeuer aus. Organisiert wird es aber traditionell von der Dorfjugend, die eigenverantwortlich auch die Sträucher eingesammelt hat. Angezündet wird der Feuerhaufen am Ostersamstag, 31. März, gegen 20.30 Uhr. Der Osterfeuerplatz liegt am Ziegeleiweg hinter der alten Ziegelei, also circa 350 Meter vom Deich entfernt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und auch ein Feuerwerk wird zu bestaunen sein.

• Fedderwardersiel

Die Mitglieder des Yachtclubs in Fedderwardersiel versorgen die Besucher ihres Osterfeuers am Samstag ab 18 Uhr mit Bratwurst vom Grill und mit Getränken.

Im Kutterhafen findet derweil von Samstag bis Ostermontag ein kleines Hafenfest mit Imbiss- und Getränkebuden sowie einer Hüpfburg für kleine Besucher statt. Ostersonntag gibt der Shantychor Butjenter Blinkfüer ab 11 Uhr ein Hafenkonzert.

• Ruhwarden

Der Bürgerverein Ruhwarden hält ebenfalls als der Osterfeuertradition fest. Am Sonntag, 1. April, wird das Osterfeuer am Feldmarkweg ab 19.30 Uhr abgebrannt. Die Kinder des Dorfes bekommen Fackeln und dürfen den Haufen damit anzünden. Der Bürgerverein wird auch für das leibliche Wohl seiner Mitglieder und Gäste sorgen.

• Tossens

In Tossens dient wieder die freie Fläche beim Markant-Markt als Osterfeuerplatz. Dort lässt die Ortsfeuerwehr als Ausrichterin der Feierlichkeiten auch ein Festzelt aufstellen. Der Feuerhaufen wird Ostersonntag in Brand gesteckt. Bei Einbruch der Dunkelheit soll auch ein Feuerwerk für Staunen sorgen. Im Festzelt wird derweil DJ Chris für Stimmung sorgen.

• Stollhamm

Die Stollhammer haben am vergangenen Wochenende in die Hände gespuckt und einen stattlichen Osterfeuerhaufen zusammengetragen, auf den die Jugendlichen des Dorfes nun zwei Nächte lang ein wachsames Auge werfen werden. Am Sonntag wird der Feuerhaufen in Brand gesteckt. Der Bürgerverein gibt ab 19.30 Uhr Fackeln heraus. Ort des Geschehens ist wieder der Platz am Stollhammer Deich in Verlängerung der Ulmenstraße. Der Bürgerverein grillt Bratwurst, zudem ist ein Getränkewagen vor Ort. Zu später Stunde wird ein Feuerwerk gezündet.

Bereits Ostersamstag geht es mit dem österlichen Programm los. Ab 14.30 Uhr lädt der Bürgerverein wieder zur Ostereiersuche in den Bürgerpark ein. Während die Kinder fleißig suchen oder Stockbrot über einem Lagerfeuer backen, gibt es für die Erwachsenen Kaffee und Kuchen.

• Burhave

In Burhave wird das Osterfeuer wie immer auf der Freifläche am Deich neben dem „Haus am Meer“ prasseln. Der Treffpunkt für alle Teilnehmer und Gäste ist am Ostersonntag ab 18.30 Uhr aber die Spielscheune an der Strandallee. Dort werden gegen einen Unkostenbeitrag Fackeln ausgegeben. Gegen 19 Uhr geht es dann gemeinsam zum Osterfeuerplatz. Die Burhaver Feuerwehr und die Jugendwehr des Nordseebads bieten dort nicht nur ein prächtiges Osterfeuer, sondern auch Grillwurst, Pommes und Getränken. Für ein Schauspiel am nächtlichen Himmel über Burhave werden die Brandschützer bei Einbruch der Dunkelheit mit einem Höhenfeuerwerk sorgen.

• Eckwarden

Die Eckwarder wollen auf ein Höhenfeuerwerk diesmal verzichten – aus Gründen des Naturschutzes, wie Christian Herter von der Ortswehr mitteilt. Dafür bekommt am Ostersamstag auf dem Osterfeuerplatz beim alten Bahnhof jedes Kinder eine Fackel geschenkt. Bei Einbruch der Dunkelheit dürfen dann alle jungen Besucher den Mitgliedern der Kinder- und der Jugendfeuerwehr beim Anzünden des Feuerhaufens helfen.

Gründonnerstag veranstalten die Nachwuchsbrandschützer wieder ihren Gästeabend. Ab 19.30 Uhr steht die Tür zum Eckwarder Feuerwehrhaus offen.

• Langwarden

In Langwarden treffen sich die Dorfbewohner und Gäste Ostersonntag gegen 20 Uhr am Parkplatz der Kirche, um von dort mit Fackeln zum Osterfeuerplatz am Wiesenweg zu ziehen. Dort hat der Bürgerverein für alle Gäste auch ein Zelt aufgebaut.