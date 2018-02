Butjadingen In den Städten sieht es aus wie bei uns. Wenn man jedoch rausfährt in die ländlichen Gegenden, dann ist es, „als hätte jemand das Farbfernsehen ausgeknipst“, sagt Kirsten Malle. Einen der nachhaltigsten Eindrücke, die die 46-jährige Butjadingerin aus Rumänien mitgebracht hat, ist der von einer Gruppe von Kindern, die sie in einer Schule in einem Roma-Dorf in den Bergen traf. „Die Kinder waren dreckig, sie guckten starr, ihren Haaren fehlte jeglicher Glanz. Und die Lehrerin sagte, dass sie überhaupt nur gekommen seien, weil sie unsere roten Jacken gesehen haben“, erzählt Kirsten Malle.

Die roten Jacke, das ist die „Dienstkleidung“ der vielen ehrenamtlichen Helfer aus ganz Deutschland, die Jahr für Jahr im Rahmen der Aktion Weihnachtspäckchen-Konvoi aufbrechen, um Kindern in Rumänien, Moldawien, Bulgarien und der Ukraine Geschenke zu bringen, die Kinder in Deutschland gepackt haben. Kirsten Malle hat seit dem vergangenen Jahr die Gesamtleitung über diesen Konvoi. Bei der jüngsten Aktion hat sie 237 Helfer, 28 Lkw, sechs Busse und fünf Pkw koordiniert, die mit 132 000 Paketen auf die Reise gingen.

Vier Organisationen

Getragen wird der Weihnachtspäckchen-Konvoi von den Service-Clubs Ladies’ Circle, Round Table, Tangent Club und Old Table. Weil die humanitäre Hilfsaktion inzwischen so groß geworden ist, haben die Clubs eine Stiftung ins Leben gerufen sowie die WPK Weihnachtspäckchen gGmbH mit Hauptsitz in Wiesbaden. Kirsten Malle bildet zusammen mit einem Kollegen, der sich unter anderem um die Finanzen und Versicherungen kümmert, die Geschäftsleitung. Die Butjadingerin ist derweil für die gesamte operative Konvoi-Durchführung zuständig. Sie koordiniert verschiedene Teams, ist Ansprechpartnerin und letzte Instanz in allen Fragen, die den alljährlichen Hilfstransport betreffen. Das ist ein halbes Jahr lang ein Halbtags- und dann, wenn der Starttermin für den Konvoi näher rückt, ein Full-Time-Job. Und Kirsten Malle leistet all das ehrenamtlich.

Im Jahr 2001 gab es den ersten Weihnachtspäckchen-Konvoi. 1500 Pakete gingen damals auf die Reise, die ausschließlich nach Rumänien führte. Kirsten Malle kam als Mitglied des Ladies’ Circle 52 Nordenham mit der Aktion in Berührung. 2013 sah sie einen Film über einen Konvoi, der sie sehr berührte. 2014 fuhr sie das erste Mal selber mit.

„Es ist schwer, Informationen von Konvoi-Teilnehmern zu bekommen“, hatte die gelernte Industriekauffrau bis dahin festgestellt, „wenn man sie fragt, bekommen sie glasige Augen und sagen: Fahr einfach mit, du wirst es nicht bereuen“. Kirsten Malle fuhr mit. Und kehrte als eine andere zurück. „Man lässt ein Stück von sich da, nimmt auf der anderen Seite ganz viel mit nach Hause. Und die Kinder sind immer bei einem.“ Und wie sehr sich ein Kind über eine einfache Zahnbürste freuen kann, das vergesse man nie, sagt Kirsten Malle.

Lieder aus der Kindheit

Dabei sind es immer neue Erinnerungen, die aufblitzen. Zum Beispiel die an eine Mitfahrerin, die gebürtig aus Rumänien stammt. Als sie die Geschenke in ihr Heimatland brachte, sangen die Kinder für sie die Weihnachtslieder ihrer eigenen Kindheit. Oder der ehrenamtliche Lkw-Fahrer, im richtigen Leben ein Macho, der während des Besuchs eines Kinderheims vorgab, eine Zigarette rauchen zu wollen und dann draußen stand und weinte.

Zurzeit ist Kirsten Malle dabei, den Konvoi 2017 nachzuarbeiten. Mit ihren Teamleitern hat sie für diese Woche Telefonkonferenzen verabredet, bei denen unter anderem darüber gesprochen wird, was noch optimiert werden kann, welche Stellen womöglich nicht mehr und welche dafür zusätzlich angefahren werden sollten. Und dann wird Kirsten Malles Haus am Bovinger Weg auch schon wieder zur Kommandozentrale für den nächsten Konvoi, den sie zu verantworten hat, seit sie gefragt wurde, ob sie sich nicht noch mehr bei der Hilfsaktion einbringen wolle – und sich schließlich als WPK-Geschäftsführerin und Konvoi-Leiterin wiederfand.

„Für mich ist das ein Riesengewinn“, sagt Kirsten Malle, „und ich habe noch keinen getroffen, dem es nicht genau so geht“. Gleichwohl, wenn sie nach Hause kommt, dauert es, bis sie wirklich angekommen ist. Die Eindrücke wirken lange, und dann muss sich die Butjadingern, die selbst Mutter von vier Kindern ist, immer wieder mal mit einem Kollegen aus Brake austauschen. „Wir bilden dann die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt“, sagt sie. Denn auch die Erfahrung hat Kirsten Malle gemacht: Wer nicht über das reden kann, was er auf dem Konvoi erlebt hat, der fährt beim nächsten Mal nicht wieder mit.

Detlef Glückselig https://www.nwzonline.de/autor/detlef-glueckselig Butjadingen

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2204 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Infos unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de