Butjadingen /Nordenham Andy wärmt sich auf! Und das macht er natürlich nicht alleine. Alle, die das Festival „Andy ist auf einem Tennisturnier“-Festival, das in diesem Jahr vom 9. bis 10. August stattfindet, kaum erwarten können, können am Samstag, 6. Juli, schon einmal vorfeiern. Die große Warm-Up-Party findet am 6. Juli, ab 21 Uhr in der Jahnhalle Nordenham statt. Wer noch Karten haben möchte, sollte sich beeilen, denn die Aufwärm-Party wird mit maximal 300 Personen steigen.

2018 feierte die Aufwärm-Party gelungene Premiere. Grund genug für das Andys-Team auch in diesem Jahr ein Warm-Up für das „Andy ist auf einem Tennisturnier“-Festival zu feiern. Zwei Bands und zwei Discjockeys (DJs) hat das Andys-Team gebucht. Sie sollen den Feierwütigen einen Vorgeschmack aufs kommende Festival geben.

Den Auftakt machen die Lokalmatadoren von „Die Meldung“ aus Nordenham, die sich mit ihrem Deutschpunk in der Region bereits einen Namen gemacht haben. Die Gruppe „Reiche Söhne“ aus Halle, die auch beim Festival einen Monat später zu sehen sein werden, sind bei der Aufwärm-Party ebenfalls am Start. Sie werden dem Publikum ihren Indie-Pop präsentieren.

Im Anschluss an die Live-Auftritte übernimmt das Big Sick Ginger DJ-Team. Die DJs haben mit einem Mix aus Rock, HipHop und Electro für jeden Musikgeschmack etwas in Petto. Gekrönt werden soll der Abend vom Auftritt des als Headlier angekündigten DJs Beauty & the Beats, der mit seinen Mashups aus HipHop, Pop, Electro, und Indie im ganzen Land gebucht wird. Neben dem Hurricane Festival, bei dem der Kieler DJ eingeheizt hat, stehen für ihn in diesen Sommer noch Shows beim Kosmonaut, Deichbrand und eben auch beim „Andy ist auf einem Tennisturnier“-Festival an.

Deshalb freut sich das Andys-Team sehr, dass Beauty & the Beats auch schon beim WarmUp zur Verfügung steht.

Im Vorverkauf können Einzeltickets für die Warm-Up-Party für 11,50 Euro erworben werden, € das Gruppenticket (5 bezahlen, 6 kommen rein) gibt er im Vorverkauf für 50 Euro€ über www.dasandys.de. An der Abendkasse wird es nur noch Einzeltickets geben, die dann 15 Euro kosten.

Dank gebühre dem Team der Jahnhalle, heißt es von den Organisatoren. Das Andys-Team freut sich auf zahlreiche Gäste.