Konzert Mit Nordenhamer Band 3t 4coffee: Ein Lichtblick für Musikfreunde

Coldewärf Ein Lichtblick für alle Musikfreunde in einer weitgehend kulturlosen Zeit: Der Serviceclub Round Table Nordenham lädt zum Open-Air-Konzert „Akustik auf dem Feld“ ein. Es findet am Sonnabend, 1. August, auf einer Weide an der Coldewärfer Straße 25 in der Nähe der Hammer-Kreuzung statt. Für die Musik sorgt die Nordenhamer Gruppe 3T 4 Coffee. Karten sind ab sofort erhältlich.

Wegen der Corona-Pandemie ruht seit Mitte März der städtische Kulturbetrieb. Einzige Ausnahme war bisher der Auftritt der Bremerhavener Theatergruppe Instant Impro am vergangenen Samstag in der Friedeburg. Julian Schwuchow, zurzeit Präsident bei Round Table, weiß, dass in diesem Jahr noch viele weitere Kulturveranstaltungen ausfallen. Das gilt auch für die Benefizparty „Halloween in the Factory“, die der Club für den 31. Oktober geplant hatte. Das Konzert „Akustik auf dem Feld“ ist als Trostpflaster für all diejenigen gedacht, denen der Verzicht auf Live-Kultur nachhaltig die gute Laune verhagelt.

Bunter Musikmix

Zur Gruppe 3T 4 Coffee gehören die sieben Musiker Tascha Schulz (Gesang), Tommy Maréchal (Gesang), Pasco Schulz (Gesang), Tim Früstück (Keyboard, Gesang), Fete Eilers (Gitarre), Hans Rhomberg (Bass) und Yeti Mansena (Schlagzeug). Das Publikum bekommt eine Mischung aus Soul, Rock, Pop und Reggae geboten. Der Musikmix besteht aus aktuellen Liedern und musikalischen Sahnestücken der vergangenen 50 Jahre.

Die Organisatoren vom Serviceclub haben für die Veranstaltung in Coldewärf ein Konzept erarbeitet, für das sie inzwischen auch die notwendigen Genehmigungen bekommen haben. Die Besucher müssen sich ihre Sitzgelegenheiten selbst mitbringen. Auf der Weide dürfen Gruppen von maximal zehn Personen zusammensitzen. Zu Personen anderer Gruppen müssen sie den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Am Eingang müssen die Besucher Masken tragen. Während des Konzerts können sie abgenommen werden.

Nach den Worten von Julian Schwuchow können bis zu 250 Besucher zu dem Konzert kommen. Bei schlechtem Wetter wird es um eine Woche auf den 8. August verschoben. Sollten die äußeren Bedingungen auch dann wieder so schlecht sein, dass ein Freiluft-Konzert nicht möglich ist, bekommen die Ticketinhaber ihr Geld zurück.

Die Karten kosten 15 Euro. Es gibt sie ausschließlich online unter www.rt52.de, die Tickets können zu Hause ausgedruckt werden. Bei der Bestellung müssen die Käufer ihre Kontaktdaten hinterlassen. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Für guten Zweck

Wie Julian Schwuchow weiter erläutert, ist der Erlös der Veranstaltung für einen guten Zweck bestimmt; für welchen steht allerdings noch nicht fest.