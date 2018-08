Die schönsten Momente beim Nordenhamer Stadtfest

Stimmungsvoll ging’s zu beim Nordenhamer Stadtfest. Die Besucher hatten jede Menge Spaß am viertägigen Partyreigen – ob beim Probelauf am Donnerstag, beim großen Festumzug am Freitag oder beim Auftritt der Wild Boys am Samstagabend.

Wie immer gab es neben viel Lob auch Kritik. Vor allem daran, dass die Veranstaltungsfläche arg zusammengeschrumpft ist. Erstmals gab es kein Programm in der Fußgängerzone. Das Partygeschehen konzentrierte sich auf dem Marktplatz. Und das ist vielen Partygängern einfach zu wenig.

Wie auch immer – auch die kleine Partyversion kam bei den Besuchern überwiegend gut an. Und der Festumzug, den der Verein Nordenham Marketing & Touristik veranstaltet, ist inzwischen nicht mehr wegzudenken aus dem Programm.

Für die Bilder-Nachlese auf dieser Seite haben wir die schönsten Stadtfest-Momente herausgepickt. Viel Spaß beim Anschauen.

