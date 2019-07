Eckfleth Drei Tage Schützenfest, drei Tage Kaiserwetter, drei Tage tolle Stimmung: Mit dem Moorriemer Schützenfest 2019 können der Traditionsverein und seine Gäste mehr als zufrieden sein. Schluss- und Höhepunkt war am Montagabend die feierliche Proklamation des neuen Königshauses. Zuvor hatte am Nachmittag der Moorriemer Nachwuchs das Sagen im Festzelt gehabt und der Animationscrew gelang es, die Moorriemer Deerns und Jungs mit vielen Spielen und noch mehr Spaß ordentlich in Schwung zu bringen.

Für Stimmung sorgte am Abend DJ Toddy, mit seinen flotten Sprüchen und flotter Mucke hatte der Stammgast des Schützenvereins die Besucher so angeheizt, dass der Einmarsch des Schützenvolkes mit Jubel und Beifall begleitet wurde.

Nachdem die scheidenden Majestäten und ihr Hofstaat ihre Würdenzeichen abgelegt hatten, lüftete die Vorsitzende des Schützenvereins, Dörthe Böning, das Geheimnis um das neue Königshaus.

Als König und Königin regieren für 12 Monate Ulfert Wiards (Eckfleth) Königin Mareike Dröge das Schützenvolk. Zur Seite stehen ihnen als 1. Ritter Rolf Heinemann (Burwinkel) und 2. Ritter Hergen Hergen Heinemann (Elsfleth), 1. Adjudantin ist Steffi Bremer (Borbeck), 2. Adjudantin Sarah Böning (Sandfeld).

Königin des Juniorenhauses wurde Mieke Schröder-Hayen (Nordermoor), 1. Ritter ist Hannes Bolte (Nordermoor), 2. Ritter Nils Lübben (Eckfleth). Dennis von Seggern (Eckfleth) regiert die Schüler/Jugend-Abteilung, 1. Ritter wurde Lana Niehus (Eckfleth), 2. Ritter Stine Timmermann (Eckfleth).

Die Majestäten und ihr Hofstaat eröffneten ihre Regentschaft mit einem Ehrentanz, zu später Stunde hieß es zum Kehraus: Nach Schützenfest ist immer vor dem Schützenfest.