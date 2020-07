Feuerwehr Eckwarden: Drohnen als Vergnügen und Lebensretter

Beeindruckt von den neuen Möglichkeiten

Bill Gutbier ist hauptberuflich Maschinenbautechniker und arbeitet bei Premium Aerotec in Einswarden, wo er auch gelernt hat. Da liegt es nahe, dass man sich für alles interessiert, was fliegt. Im Jahr 2014 stieß er auf Drohnen und gründete schon bald darauf seine Firma „BillzEye-Multicoptersysteme“. Zunächst machte er Luftaufnahmen und Videos, spezialisierte sich aber dann auf die Thermografie, also die Arbeit mit Wärmebildkameras, die von Drohnen getragen werden.

Christian Herter ist stellvertretender Ortsbrandmeister in Eckwarden. Als im Februar dieses Jahres in Burhave ein vermisster Junge gesucht wurde, kam ein Quadrocopter aus Ganderkesee zum Einsatz. Christian Herter war vor Ort und von den Möglichkeiten dieser Technik beeindruckt. In ihm reifte die Idee, so eine Drohne auch für die Eckwarder Wehr und somit für die gesamte Wesermarsch anzuschaffen. Und da er auch bei PAG arbeitet, nahm er Kontakt zum Experten Gutbier auf.