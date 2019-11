Einswarden Die katholische Kirchengemeinde St. Willehad Nordenham, der etwa 3200 Christen in Nordenham, Butjadingen und Rodenkirchen angehören, hat jetzt nur noch drei statt fünf Kirchen. 92 Jahre nach ihrer Erbauung ist die Herz-Jesu-Kirche im Nordenhamer Stadtteil Einswarden von Pfarrer Karl Jasbinschek während eines festlichen Gottesdienstes entweiht worden.

Sie ist damit kein Gotteshaus mehr, steht aber weiterhin unter Denkmalschutz. Der Weg ist nun frei für eine neue Nutzung durch die Kirchengemeinde oder einen eventuellen Verkauf. Wie die NWZ bereits berichtete, gibt es jedoch noch keine Pläne.

8 Gottesdienst-orte Nach der Entweihung der Kirchen in Einswarden und Rodenkirchen hat die katholische Willehad-Gemeinde nur noch drei Kirchen – aber acht Gottesdienst-Orte. Im katholischen Kommunikationszentrum „Oase“ im Seebad Tossens (das ist auch eine Kirche) finden zur Urlauberseelsorge von Frühjahr bis Herbst Gottesdienste statt. In den Sommerferien kommen jeweils 20 bis 30 Christen. In der Herz-Mariä-Kirche im Seebad Burhave finden samstags Gottesdienste statt – mit etwa 25 Besuchern im Herbst/Winter und 50 im Frühling/Sommer. In der St.-Willehad-Kirche in Nordenham besuchen sonntags etwa 110 bis 180 Katholiken den Gottesdienst. Weitere Gottesdienst-Orte in Nordenham, Butjadingen und Rodenkirchen: Wohn- und Pflegezentrum Gut Hansing in Nordenham (einmal monatlich mit etwa 22 Teilnehmern), Awo-Altenwohnzentrum am Carl-Zeiss-Weg in Nordenham (zweimal monatlich mit etwa 10 Teilnehmern), Seniorenzentrum To huus achtern Diek in Blexen (14-tägig mit mehr als 20 Besuchern), Wohn- und Pflegezentrum Friesenhof in Rodenkirchen (14-tägig, mehr als 20 Besucher), Pflegeheim Haus Christa in Stollhamm (einmal im Monat, etwa 15 Besucher.)

Am 31. März entweiht worden ist – ebenfalls wegen zu geringer Besucherzahlen – die St.-Josef-Kirche in Rodenkirchen. Die Gemeinde hat dieses Gebäude, das 1952 geweiht worden war, zum Verkauf auf dem Immobilienmarkt freigegeben.

Die Katholiken in der nördlichen Wesermarsch haben jetzt nur noch drei Kirchen: St. Willehad in Nordenham, Herz Mariä im Seebad Burhave und dass Kommunikationszentrum „Oase“ an der Strandallee im Seebad Tossens.

Viele Christen seien traurig, dass sie von diesem Gotteshaus Abschied nehmen müssen, sagte Pfarrer Karl Jasbinschek Donnerstagabend vor etwa 80 Christen in der voll besetzten Einswarder Kirche. Aber, so betonte der Geistliche, es seien nicht Steine, von denen der Glaube abhängig ist. „Wir Menschen sind die lebendigen Bausteine der Kirche Christi.“

Ähnlich äußerte sich der im Ruhestand in Wilhelmshaven lebende Alfons Kordecki, der von 1986 bis 2014 Pfarrer in Einswarden und Butjadingen war. In seinem schriftlich übermittelten Grußwort heißt es, auch er sei sehr traurig, aber auch sehr dankbar für das frühere Gemeindeleben in Einswarden. Entscheidend sei für den Glauben nicht der Ort eines Kirchengebäudes, sondern „unser Christsein“.

Karl Jasbinschek appellierte während des Abschiedsgottesdienstes an die Katholiken: „Lassen wir uns nicht unterkriegen von dem Gefühl, es wird alles immer weniger. Nein: Es wird anders – und trotzdem ist Gott bei uns. Gott möchte uns in unserer Freiheit als Liebende finden.“

Im Anschluss an den Gottesdienst las der Pfarrer die Dekrete zur Entweihung der Kirche vor, die der Bischof des Bistums Münster, Dr. Felix Genn, und der Weihbischof für das Oldenburger Land, Wilfried Theising, erlassen haben.

Daraufhin löschten der Pfarrer und Diakon Christoph Richter das Ewige Licht in der Kirche. Sie trugen das Allerheiligste (den Kelch mit den Hostien) heraus sowie das bronzene Altarkreuz, in dessen Fuß eine Reliquienkapsel eingearbeitet ist. Sie trägt eine lateinische Aufschrift, wonach es sich um ein Stück aus den Knochen des heiligen Willehad handelt (er war erster Bischof von Bremen, 740 geboren, 789 in Blexen gestorben).

Alle liturgischen Gegenstände – vom Altar über den Tabernakel bis hin zum Beichtstuhl – müssen noch entfernt werden. Sie sollen auch in Zukunft sakral genutzt werden – eventuell in Gemeinden in Osteuropa.