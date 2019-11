Einswarden Der Glaube zählt – und nicht ein kirchliches Gebäude. Darauf spielt Karl Jasbinschek in der Herz-Jesu-Kirche im Nordenhamer Stadtteil Einswarden an. „Das ist schade, aber eine Kirche ohne Menschen macht keinen Sinn“, bedauert der Pfarrer die bevorstehende Aufgabe dieses Gotteshauses. Er fügt hinzu: „Wenn wir mehr Kirchengebäude haben, bekommen wir nicht mehr Gottesdienstbesucher.“

Infolge der damaligen industriellen Zuwächse Nordenhams und des Zuzuges von Katholiken war die Kirche 1928 zusammen mit Pfarrerhaus und Gemeindehaus gebaut worden.

In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich die Gemeinde rückläufig. Bereits seit 6. Januar 2015 wird die Kirche nicht mehr genutzt. Zuletzt waren dort nur noch 25 bis 30 Gottesdienstbesucher gezählt worden.

Nur noch ein Pfarrer

Die beiden Priester Alfons Kordecki (zuständig für Einswarden und Butjadingen) und Erhard Bögershausen (zuständig für Nordenham ohne Einswarden und Rodenkirchen) sind 2014 in den Ruhestand getreten. Seither muss die Willehad-Gemeinde, zu der ganz Nordenham und Butjadingen sowie Rodenkirchen gehören, mit nur noch einem Pfarrer auskommen. Das war von Juli 2014 bis Oktober 2015 Torsten Jortzick. Er entschied vor fünf Jahren, die Einswarder Kirche „vorläufig“ zu schließen. Nun wird sie endgültig geschlossen und entweiht.

Bereits am 31. März dieses Jahres ist die St.-Josef-Kirche in Rodenkirchen geschlossen und entweiht worden. Sie steht zum Verkauf. Behalten und weiter nutzen will die heute 3200 Gläubige in der nördlichen Wesermarsch zählende Gemeinde die übrigen drei Gotteshäuser: St.-Willehad-Kirche in Nordenham, Herz-Mariä-Kirche im Nordseebad Burhave und katholisches Kommunikationszentrum „Oase“ an der Strandallee im Seebad Tossens.

Was aus dem unter Denkmalschutz stehenden Einswarder Kirchengebäude, dem baufälligen Pfarrerhaus-Anbau und dem benachbarten Gemeindehaus „Witten-Huus“ wird, ist völlig offen. Das Gemeindehaus wird zurzeit als Lagerraum für die Nordenhamer Litauenhilfe genutzt.

Premium winkt ab

Wie die NWZ auf Nachfrage von Pfarrer Karl Jasbinschek erfahren hat, ist das benachbarte Werk des Flugzeugteileherstellers Premium Aerotec an diesem Areal nicht interessiert. Der Pfarrer hofft auf eine öffentliche Nutzung. Er kann sich gut vorstellen, hier ein Haus der Kunst einzurichten und hat diese Anregung bereits Nordenhams Bürgermeister Carsten Seyfarth gegeben. Aber offenbar könne die Stadt wegen ihrer Finanznot ein solches Projekt nicht stemmen, jedenfalls habe die Stadt kein Interesse bekundet.

Weihbischof Wilfried Theising aus Vechta hat Pfarrer Karl Jasbinschek mit der sogenannten Profanierung beauftragt. Das bedeutet: Die Kirche verliert ihre Weihung oder Segnung. Dies geschieht durch ein Dekret des Bischofs, dass der Pfarrer verlesen wird. Anschließend darf das Gotteshaus dauerhaft profanen Nutzungen überlassen werden.

Das Allerheiligste ist bereits aus der Einswarder Kirche getragen worden. Der Gottesdienst zur Profanierung findet am Donnerstag, 28. November, statt und beginnt um 18 Uhr.

Dann wird das Ewige Licht in dieser Kirche gelöscht. Das Altarkreuz mit Reliquien des heiligen Willehad und alle liturgischen Geräte und Einrichtungsgegenstände – von Altar über Ambo, Tabernakel, bis hin zum Beichtstuhl – müssen entfernt werden. Sie werden auch in Zukunft sakral genutzt – eventuell in Gemeinden in Osteuropa.

Nach dem Verständnis der katholischen Kirche bieten sich als Nutzungen für profanierte Kirchen unter anderem Begegnungsräume, Urnenbegräbnisstätten oder auch kulturelle Verwendungen an.

Umbauten zu Diskotheken, Moscheen oder Einkaufszentren verbieten sich laut Lexikon der Zeitung „Kirche + Leben“ des Bistums Münster, zu dem das Oldenburger Land mit Kirchenbehörde und Weihbischof in Vechta gehört.