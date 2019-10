Ellwürden /Abbehausen Bereits seit 1967 ist es im Bürgerverein Ellwürden eine schöne Tradition, treue Mitglieder bei einem Labskausabend auszuzeichnen. Diesmal ist Edith Romann die Rekordhalterin bei der Jubilarehrung gewesen: Sie gehört dem Bürgerverein seit stolzen 60 Jahren an. Dafür bekam sie bei der Veranstaltung im Abbehauser Dorfkrug einen Sonderbeifall.

Die Namen der Jubilare 25 Jahre: Nicole Biermann, Marianne und Wilfried Derra, Brigitte und Karl Wilhelm Gorges, Cornelia und Thomas Köster, Edgar Lehmann, Cornelia und Udo Linneweber, Barbara und Hergen Lübben, Susanne und Bernd Meißner, Mathias und Elke Minßen, Heike und Michael Ottersberg, Irmgard und Rüdiger Plump, Larissa und Jens Ratschke, Marina und Jürgen Rodewald, Ilona Schneider, Bianca und Holger Scholz, Martina und Michael Tönnies, Jörg Wipper, Ralf Worbs, Rosemarie und Robert Ziebold 40 Jahre: Ursula Heitkamp, Dieter Hilge, Anke und Günter Höpken, Giesela Jadschak, Grete und Joachim Klein, Christa und Dettmar Neels 50 Jahre: Dettmar Struß, Hans-Hermann Struß 60 Jahre: Edith Romann

Rund 70 Gäste waren zu dem Labskausabend gekommen. Sie genossen nicht nur den Seemannsschmaus oder wahlweise ein Gulaschgericht, sondern auch die spaßigen Vorführungen der Ellwürder Theatergruppe. Die Spielschar des Bürgervereins hatte mehrere Sketche auf Plattdeutsch einstudiert, die beim Publikum bestens ankamen und mit viel Applaus belohnt wurden. Dabei ging es unter anderem um Kapriolen bei einem Arztbesuch und bei der Eheberatung. Mitwirkende auf der Bühne waren Dörte Kröger, Angela Kappmeier, Christiane Kirschke, Dirk Lüdemann und Jens Ratschke.

Die Auftritte der Theatergruppe fanden im Wechsel mit den Mitgliederehrungen statt. Der 3. Vorsitzende des Bürgervereins Ellwürden, Fynn Roth, bedankte sich bei den Jubilaren für die Vereinstreue und überreichte ihnen Urkunden, Ehrennadeln und Blumen. Dabei wurde er von Dorit Schlack und Susanne Moriße unterstützt.

Nächste Veranstaltung des gut 900 Mitglieder zählenden Bürgervereins ist am Donnerstag, 21. November, die Herbstversammlung. Die Zusammenkunft beginnt um 20 Uhr im Butjenter Brauhaus in Abbehausen. Am Sonnabend, 7. Dezember, folgt die Nikolausfeier. Ab 15.30 Uhr gibt es in der Aula der Grundschule Abbehausen ein weihnachtliches Programm für die ganze Familie.