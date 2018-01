Ellwürden /Abbehausen Einen Sack Flöhe zu hüten, so schießt es jedem Zuschauer schnell durch den Kopf, ist sicherlich um einiges leichter, als diese sieben Jungs bei ihren Proben für den Ellwürder Kinderkarneval in der Aula der Abbehauser Grundschule im Zaun zu halten. Sie sind voller Begeisterung dabei, juchzen, tanzen, geben alles. Doch ebenso sitzt ihnen der Schalk im Nacken. Sie lassen keine Gelegenheit aus, um zu toben und Späße zu machen. Die drei Obfrauen Mareike Kaffka, Catrin Elzinga und Meike Ostendorf bleiben ganz gelassen. Keine Spur von genervt sein. Im Gegenteil. Auch sie sind mit viel Freude und Energie dabei.

Als die Karnevalsjungs Anfang Dezember mit den Proben begannen, waren sie noch zu zwölft. Fünf von ihnen sprangen allerdings zwischenzeitlich ab. „Endlich haben wir wieder einmal eine Jungengruppe“, sagt Mareike Kaffka, „hoffentlich bleiben sie uns auch in den nächsten Jahren treu.“ Die Proben mit den Jungs sind eine neue Herausforderung. Das liegt daran, dass sie möglichst „cool“ wirken wollen.

Lange Tradition 1964 gab es zum ersten Mal den Kinderkarneval des Bürgervereins Ellwürden. Richard Hartfil hatte die Idee gehabt und gemeinsam mit August Wessels und Herbert Bühring die närrische Feier organisiert. Veranstaltungsort war der damalige Ellwürder Dorfkrug (Appelhoff). In diesem Jahr steht der Kinderkarneval am Sonnabend, 10. Februar, unter dem Motto „Ellwürden goes Hollywood“. Beginn ist um 14 Uhr in der Stadthalle Friedeburg. Der Eintritt kostet 3 Euro. Eine feste Größe im Programm ist jener Augenblick, in dem sich kurz vor dem Start der Kinderdisco über dem Tanzparkett ein Netz mit Hunderten von Luftballons öffnet.

Die Mädchen haben sich entsprechend dem Karnevalsmotto „Ellwürden goes Hollywood“ in diesem Jahr ganz dem Walt-Disney-Animationsfilm „Vaiana – Das Paradies hat einen Haken“ verschrieben. Dazu passt ein Tanz im Hawaii-Look. Das war für die Jungen laut Mareike Kaffka „natürlich nicht so pralle“. Zwar hatte sie ganz frech versucht, auch ihren vierjährigen Henry ins Baströckchen zu stecken. „Aber keine Chance“, sagt sie.

Tanzende Superhelden

Die Jungen waren mehr auf ein Superhelden-Outfit scharf. Entsprechend gestrickt ist die Choreografie ihres turbulenten Auftritts, der auch Freestyle-Akzente setzt. Dass dabei die Kleinsten in zweiter Reihe hinter den Großen herumhopsen, mag zwar verwundern, hat aber eine ganz einfache Begründung. Mareike Kaffka: „Bei den ersten Proben drehten sich die Kleinen immer um, um zu sehen, was die Großen gerade machen. Das ging gar nicht.“

Als die Obfrau am Freitag zum Abschluss der x-ten Probe das Mitmachlied ankündigt, mucken die Jungs auf: „Hoffentlich nicht den Ententanz!“ Aber doch, es ist der Ententanz. Der Widerstand hält sich allerdings in Grenzen. Die Jungen fassen sich spontan an die Hand – und los geht’s mit viel Schwung. Geschafft, das war’s für heute.

Ab jetzt gehört die Bühne den 23 „Vaiana“-Mädchen aus dem Kindergarten und den beiden unteren Grundschulklassen. Auch sie werden von Mareike Kaffka, Catrin Elzinga und Meike Ostendorf trainiert.

Anderthalb Stunden zuvor hatten schon die Dritt- und Viertklässler an ihrer Choreografie gefeilt. Auch bei deren Auftritt als Feen steht Walt Disney Pate: „Tinker Bell“ heißt die Film-Vorlage und entführt in die fantastische Welt des Peter Pan. Für die Anleitung der neun Tinker Bells zeichnen Nele Steinhardt, Jule Pieperjohanns, Jana Ostendorf und begleitend Anika Neuhaus verantwortlich.

Hinzu kommen 21 Jugendliche aus den Klassenstufen 7 bis 10, die als Cheerleader am 10. Februar den Friedeburgsaal zum Toben bringen wollen. Und nicht zuletzt zählen zu den insgesamt 84 Akteuren auf der Bühne die Mädchen der Klassen 5 und 6, die von Nina Schoenlau, Lena Hartfil und Kathrin Ehlers angeleitet werden. In welchem Kostüm sie auftreten, gilt noch als ein Geheimnis.

Über allem die Fäden in der Hand halten Mareike Kaffka, Catrin Elzinga und Meike Ostendorf als Kinderkarnevalsobfrauen des Bürgervereins Ellwürden. Vor drei Jahren übernahmen sie die Verantwortung. Macht es noch Spaß? „Und ob“, antwortet Mareike Kaffka – und spricht allen dreien aus dem Herzen. „Von Jahr zu Jahr macht’s sogar noch ein bisschen mehr Spaß, denn wir bekommen immer mehr Routine“, sagt sie. Das Tolle sei, dass von den Kindern enorm viel zurückkomme.

Farbenfroh und turbulent

Worauf darf sich das junge Narrenvolk beim Ellwürder Kinderkarneval am Sonnabend, 10. Februar, besonders freuen? Auf farbenfrohe und schwungvolle Auftritte in fantasievollen, selbstgeschneiderten Kostümen natürlich, traditionell aber auch auf den Luftballonregen, die Kostümprämierung und auf Süßigkeiten. Mit dabei sind ein Siebenerrat und ganz neu eine Showeinlage der neun Gruppenleiterinnen. Einmal mehr also umgibt den Ellwürder Kinderkarneval ein Hauch von Wundertüte.