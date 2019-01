Ellwürden /Abbehausen Für den Ellwürder Kinderkarneval, der am Sonnabend, 9. Februar, in der Stadthalle Friedeburg über die Bühne geht, beginnen in dieser Woche die Proben. Alle Mädchen und Jungen, die Spaß am Fasching haben und beim Programm mitwirken möchten, sind dazu eingeladen.

Der Kinderkarneval des Bürgervereins Ellwürden steht in diesem Jahr unter dem Motto „„Musical-Wonderland“. In den Tanzvorführungen werden Themen aus verschiedenen Musicals aufgegriffen. Die Leitung haben Mareike Kaffka, Catrin Elzinga und Maike Ostendorf. Die drei Obfrauen werden von zahlreichen Helfern unterstützt.

Hier die Trainingszeiten der insgesamt sieben Kinderkarnevalsgruppen: Mädchen und Jungen, zwei bis vier Jahre: freitags von 15 bis 15.45 Uhr im Gemeindehaus Abbehausen; Mädchen, fünf Jahre bis zweite Klasse: donnerstags von 14 bis 14.45 Uhr in der Aula der Grundschule Abbehausen; Mädchen, dritte und vierte Klasse: donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Aula; Mädchen, vierte bis sechste Klasse: freitags von 15 bis 15.45 Uhr in der Aula; Mädchen, fünfte bis siebte Klasse: freitags von 15.45 bis 16.30 Uhr in der Aula; Mädchen, achte bis zehnte Klasse: donnerstags von 18 bis 20 Uhr und freitags von 18 bis 20 Uhr in der Aula; Jungengruppe: donnerstags von 14.45 bis 15.30 Uhr in der Aula.

Der traditionsreiche Ellwürder Kinderkarneval, der 1964 das erste Mal stattgefunden hatte, beginnt am Sonnabend, 9. Februar, um 14 Uhr in der Friedeburg. Für diese Veranstaltung sind Eintrittskarten ausschließlich an der Tageskasse zu bekommen.