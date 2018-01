Ellwürden Wenn 650 gut gelaunte Menschen in bunten Kostümen die rappelvolle Friedeburg bevölkern, dann kann es dafür nur einen Grund geben: Der Bürgerverein Ellwürden veranstaltet wieder seinen traditionsreichen Karneval. Die Nachfrage nach Tickets für das Narrenspektakel ist so groß, dass eine frühzeitige Reservierung dringend zu empfehlen ist. Die Gelegenheit dazu bietet sich an diesem Sonntag, 7. Januar, beim Start des Kartenvorverkaufs.

Der Bürgerverein Ellwürden hat den Ablauf der Ticketbestellungen so geregelt, dass die Kartenwünsche schriftlich formuliert und persönlich abgegeben werden müssen. Die Reservierungswünsche können ausschließlich an diesem Sonntag, 7. Januar, in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr eingereicht werden. Die Annahmestelle befindet sich in Ellwürden bei Hergen Moriße an der Stadländer Straße 5.

Ob sich die Ticketwünsche erfüllen lassen, erfahren die Interessenten noch am selben Tag. Sie erhalten zwischen 18 und 19 Uhr einen Anruf. Daher ist es wichtig, bei der Bestellung den Namen und die Telefonnummer anzugeben.

Für eventuell noch freie Plätze, die bei der schriftlichen Ticketreservierung nicht vergeben wurden, gibt es ebenfalls am Sonntag, 7. Januar, eine telefonische Bestellmöglichkeit. Dafür ist von 19 bis 20 Uhr eine Ticket-Hotline unter der Nummer 04731/3244157 geschaltet.

Drei Preiskategorien

Der Ticketpreis für einen regulären Sitzplatz im Hauptsaal beträgt 16 Euro. Für 14 Euro ist ein Saalplatz zu bekommen, der nur für die Dauer des Bühnenprogramms genutzt werden kann. Sobald die Vorführungen beendet sind, räumen Helfer des Bürgervereins die 14-Euro-Sitze ab, um Platz für die Tanzfläche zu schaffen. In der dritten Preiskategorie gibt es für 10 Euro eine Stehplatzkarte für den Wilhelm-Müller-Saal im Obergeschoss. Dort können die Besucher die Karnevalsshow auf einer Videoleinwand verfolgen. Im Anschluss an das Programm haben auch sie freien Zugang zum großen Saal.

Wer eine Zusage für eine Eintrittskarte bekommen hat, kann sein Ticket am Montag, 8. Januar, in der Ellwürder Filiale der Oldenburgischen Landesbank an der Butjadinger Straße 25 abholen. Das ist dort von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr möglich.

Ellwürden goes Hollywood

Das Narrenfest, das am Sonnabend, 10. Februar, in der Stadthalle Friedeburg über die Bühne geht, steht unter dem Motto „Ellwürden goes Hollywood“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Nach dem Bühnenprogramm mit viel Musik, Tanz und Klamauk sorgt Discjockey Franky aus Bremerhaven für Partystimmung. Zwischendurch findet wieder die beliebte Kostümprämierung statt, bei der die witzigsten und originellsten Verkleidungen der Besucher gekürt werden.