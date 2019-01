Ellwürden Tickets für den Ellwürder Karneval sind heiß begehrt. Daher sollten die Freunde des närrischen Spektakels den Start des Kartenvorverkaufs an diesem Sonntag, 6. Januar nicht verpassen.

Den Abendkarneval des Bürgervereins Ellwürden gibt es seit 50 Jahren. Somit ist die Veranstaltung am Sonnabend, 9. Februar, in der Stadthalle Friedeburg auch eine große Geburtstagsparty. Dazu passt das Motto „Sweet Fitfty“.

Wer den Ellwürder Jubiläumskarneval nicht verpassen will, sollte sich rechtzeitig um Eintrittskarten kümmern. Denn in den vergangenen Jahren waren die Tickets immer derart begehrt, dass der Bürgerverein schon nach wenigen Stunden einen Ausverkauf vermelden konnte. Auch diesmal rechnen die Karnevalschefs Heinrich Schröder und Dorit Schlack wieder mit einem vollen Haus.

Annahmestelle ab 14 Uhr

Der Vorverkauf ist so geregelt, dass die Kartenwünsche schriftlich formuliert und persönlich eingereicht werden müssen. Dafür richtet der Bürgerverein an diesem Sonntag, 6. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr eine Annahmestelle an der Stadländer Straße 5 in Ellwürden ein. Bei den Reservierungen müssen der Name des Kartenbestellers, dessen Telefonnummer und die Zahl der gewünschten Tickets angegeben werden. Pro Person ist die Reservierung von maximal 20 Sitz- oder Stehplätzen möglich. Ob die Ticketwünsche erfüllt werden können, erfahren die Interessenten noch am selben Tag. Sie erhalten zwischen 18 und 19 Uhr einen Anruf.

An die schriftliche Ticketreservierung schließt sich eine telefonische Bestellmöglichkeit für eventuell noch nicht vergebene Plätze an. Dafür ist am Sonntag, 6. Januar, von 19 bis 20 Uhr eine Ticket-Hotline unter der Telefonnummer 04731/3244157 geschaltet.

Die Ausgabe der bestellten Karten erfolgt am Montag, 7. Januar, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der Ellwürder Filiale der Oldenburgischen Landesbank an der Butjadinger Straße 25.

Der Ticketpreis für einen regulären Sitzplatz an einem Tisch im Hauptsaal beträgt 16 Euro. Für 14 Euro ist ein Saalplatz zu bekommen, der nur für die Dauer des Bühnenprogramms genutzt werden kann. Sobald die Vorführungen beendet sind und der Discjockey das Kommando übernimmt, räumen die Helfer des Bürgervereins Ellwürden die 14-Euro-Plätze ab, um Platz für die Tanzfläche zu schaffen.

Drei Preiskategorien

In der dritten Preiskategorie gibt es für 10 Euro eine Stehplatzkarte für den Wilhelm-Müller-Saal im Obergeschoss. Dort können die Besucher die Karnevalsshow auf einer Videoleinwand verfolgen. Im Anschluss an das Programm haben auch sie freien Zugang zum großen Saal.

Der Ellwürder Abendkarneval beginnt am Sonnabend, 9. Februar, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Bereits am Nachmittag ist die Stadthalle Friedeburg der Schauplatz des Ellwürder Kinderkarnevals. Ab 14 Uhr feiert dort das junge Narrenvolk unter dem Motto „Musical-Wonderland“. Eintrittskarten für den Kinderkarneval gibt es nicht im Vorverkauf, sondern ausschließlich an der Tageskasse.