Ellwürden Nach nicht einmal anderthalb Stunden waren alle Sitzplatzkarten vergriffen: Der Bürgerverein Ellwürden freut sich über einen – wieder einmal – rappelvollen Friedeburg-Saal bei seinem traditionsreichen Karneval. Für die große Faschingsparty, die am Sonnabend, 9. Februar, in der Stadthalle über die Bühne geht, sind nur noch Resttickets für Stehplätze zu bekommen.

Die Stehplatzkarten gelten für den Wilhelm-Müller-Saal im Obergeschoss der Friedeburg. Dort können die Besucher das Bühnenprogramm auf einer Videoleinwand verfolgen. Sobald die Vorführungen beendet sind und der Discjockey das Party-Kommando übernimmt, haben auch sie freien Zugang zum Hauptsaal. Die Stehplatzkarten kosten 10 Euro und können bei Heinrich Schröder unter Telefon 04731/88736 (ab 19 Uhr) bestellt werden.

Motto „Sweet Fifty“

Der Bürgerverein Ellwürden feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag seines Abendkarnevals. Daher steht die Faschingsfete unter dem Motto „Sweet Fifty“. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr; Einlass ist ab 19 Uhr.

Bereits am Nachmittag richtet der Bürgerverein Ellwürden in der Stadthalle seinen Kinderkarneval aus, den es sogar schon seit 1964 gibt. Die Faschingsfete für das junge Narrenvolk steigt am Sonnabend, 9. Februar, ab 14 Uhr in der Friedeburg. Für diese Veranstaltung sind Eintrittskarten ausschließlich an der Tageskasse zu bekommen.



Übungszeiten für Kinder

Für den Ellwürder Kinderkarneval, bei dem sich alles um das Thema „Musical-Wonderland“ dreht, beginnen in dieser Woche die Proben. Alle Kinder mit Spaß am Karneval sind dazu eingeladen. Sie können ohne Anmeldung zum ersten Übungsnachmittag kommen. Für Informationen steht die Kinderkarnevalsobfrau des Bürgervereins, Marieke, Kaffka, unter Telefon 04731/3243697 zur Verfügung.

Hier die Trainingszeiten der insgesamt sieben Gruppen: Kinder zwei bis vier Jahre: freitags von 15 bis 15.45 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Abbehausen; Mädchen fünf Jahre bis zweite Klasse: donnerstags von 14 bis 14.45 Uhr in der Aula der Grundschule Abbehausen; Mädchen dritte und vierte Klasse: donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Aula; Mädchen vierte bis sechste Klasse: freitags von 15 bis 15.45 Uhr in der Aula; Mädchen fünfte bis siebte Klasse: freitags von 15.45 bis 16.30 Uhr in der Aula; Mädchen achte bis zehnte Klasse: donnerstags von 18 bis 20 Uhr und freitags von 18 bis 20 Uhr in der Aula; Jungengruppe: donnerstags von 14.45 bis 15.30 Uhr in der Aula.