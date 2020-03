Bürgerverein In Elsfleth: Dieses Ende hat alle überrascht

Elsfleth „Mit Geföhl und Wellenslag“ ist jetzt erst einmal Schluss. Dem Zwang, die weiteren Aufführungen des plattdeutschen Dreiakters im Foyer der Oberschule Elsfleth wegen der Corona-Pandemie abzusagen, beugte sich am Wochenende der Bürgerverein Hammelwarden-Lienen.

Monatelang hatte die Theatertruppe geprobt, gebaut und organisiert. Nun steckt die Speelschar in einer Situation, die sie in allen Jahrzehnten ihrer Existenz in dieser Form noch nicht erlebt hat. Jetzt, nur eine Woche nach der Premiere, heißt es „Abbauen und Einpacken und Schluss!“

In der vergangenen Woche, ausgerechnet am Freitag, den 13., trommelte der Vereinsvorstand alle Beteiligten, die auf und hinter der Bühne agierten, in der Oberschule an der Wurpstraße zu einer Krisensitzung zusammen.

Der ehemalige Vorsitzenden Werner Ahlers verlas einen Passus aus der E-Mail des Landkreises Wesermarsch, die beim Verein eingegangen war. Dort heißt es in der Allgemeinverfügung unter anderem, dass auch die „Durchführung nichtschulischer Veranstaltungen wie Theateraufführungen etc.“ bis zum 18. April untersagt wird.

Bevor sich die Truppe noch am Freitagabend und am Sonnabendmorgen ans Werk machte, um die technischen Gerätschaften, Bühnenutensilien, Bühne und Bestuhlung abzubauen, wurde besprochen, wie es mit dem Stück weitergehen könnte. Der Vorschlag, alle Premieren und Nachfolgeaufführungen künftig in die Zeit nach den Wintermonaten zu verlegen, wurde schnell wieder verworfen.

Positiv wurde jedoch die Anregung aufgenommen, das Stück „Mit Geföhl un Wellen-slag“ im März 2021 noch einmal auf die Bühne zu bringen.

Das geplante, traditionelle „Halbzeitessen“ in einem Braker Restaurant fand auf Wunsch der versammelten Mitglieder trotzdem statt. Regisseurin Karin Jäkel: „So wurde aus unserem Halbzeitessen eben ein Schlussessen.“

Werner Ahlers teilte mit, dass im Vorverkauf bereits erworbene Karten bei ihm in Oberhammelwarden, bei Meyer in Elsfleth und in Otti’s Kiosk in Brake gegen Gelderstattung zurückgenommen werden.