Elsfleth Akrobatik, Trapezkünste, Clowns, Schlangenmädchen, Feuerspucker bis hin zu einer „lustigen Haustiershow“: Dies und mehr gibt es in der etwa 90-minütigen Vorstellung (mit eingerechneter Pause) des Circus Montana zu sehen. Eine moderne Lasershow sei neu im Programm – und eine besondere Überraschung sei für das Ende geplant, erzählt Jemena Lutzny, Moderatorin und Artistin des Zirkus.

Der Zirkus beherbergt etwa 30 Tiere; Lamas, Ziegen, Pferde, Hunde, Schweine, Gänse, Hasen, ein Huhn und eine Kuh. Diese können in der Pause und nach der Show gestreichelt werden. „Unsere Tiere haben täglichen Freilauf“, betont Jemena Lutzny. „Wir bringen den Tieren die Kunststücke spielerisch bei.“ Zumindest denen, denen man etwas beibringen kann: Vor allem die Vögel lassen sich nicht dressieren, nur mit Futter in die richtige Richtung locken. Auch der Transport der Tiere verläuft stressfrei, meist fährt der Zirkus nur kurze Strecken bis zum nächsten Ort. „Wenn es mal ein bisschen weiter ist, dann steht der Stall für die Tiere aber schon direkt bereit“, so Lutzny.

Das Familienunternehmen besteht aus zwölf Personen – sechs Erwachsenen und sechs Kindern. „Der Zirkus ist unser Leben. Es wird nie langweilig“, sagt Lutzny. Allerdings sei es manchmal schwer für die Kinder, denn sie müssen fast wöchentlich die Schule wechseln und sich jedes Mal von den Freunden verabschieden.

Die Shows finden vom 26. bis zum 28. Juli auf der Freifläche an der Florianstraße statt, Freitag und Samstag um 16 Uhr, Sonntag um 14 Uhr. Der Eintritt liegt für Erwachsene zwischen 12 und 18, bei Kindern zwischen zehn und 14 Euro. Am Samstag ist Familientag, da kosten die Karten pro Person für die Loge 15 Euro und für die Tribüne 10 Euro. Am Sonntag ist „großer Muttitag“: Alle Mütter in Begleitung einer zahlenden Person haben freien Eintritt. Der Circus Montana freut sich über jeden Besucher, auch außerhalb der Shows.