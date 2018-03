Elsfleth An Verspätungen ist Jutta Krämer schon gewöhnt. Die Natur macht halt, was sie will. Und das Wetter sowieso. Das gilt auch beim Stadtwald Elsfleth. Auf der gerodeten Fläche an der B 212 sollten eigentlich schon im vergangenen Frühjahr Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Doch da war das Wetter zu warm, die Bäume waren zu weit ausgetrieben, um noch gepflanzt werden zu können. Also sollte es im Herbst geschehen. Da war der Boden zu nass, das Befahren der drei Hektar großen Fläche nicht möglich. Jetzt kam der Frost dazwischen.

Der spielt Jutta Krämer von der Flächenagentur des Landkreises an anderer Stelle in die Karten: Ein paar hundert Meter weiter südlich bietet der gefrorene Boden dem Harvester nämlich genügend Halt. Dieser Holzvollernter kann so ziemlich alles, was zum Fällen von Bäumen notwendig ist: Mit seinem hydraulischen Greifwerkzeug erfasst der geländegängige Dreiachser die Bäume, schneidet sie auf gewünschter Höhe ab, entastet die Stämme und sägt diese in gleichlange Stücke. Feinsäuberlich gestapelt liegt so eine Pappel in weniger als einer Minute in sechs, sieben Stücken zu jeweils drei Metern Länge auf einem Stapel.

Dabei geht es diesmal nicht um die komplette Rodung einer größeren Fläche. Einzelbaumentnahme heißen die Arbeiten im Fachjargon, auch wenn an deren Ende einige hundert Bäume weniger im Wald stehen werden.

Die Fällungen sind ein weiterer Schritt hin zu einem naturnäheren Stadtwald Elsfleth. Mit dem Harvester werden vor allem Hybridpappeln, aber auch Eschen entnommen. So soll Platz geschaffen werden für standorttypische Arten wie Erle und Ahorn. Und da diese bereits üppig im Unterholz vorhanden sind, kann auf Kahlschlag und Pflanzung verzichtet werden. Die Planung sieht vor, dass aus den kleinen Bäumen große werden und sich die Zusammensetzung des Waldes so in einigen Jahren ändert.

Bei einer vorherigen Begehung wurden die zu fällenden Bäume herausgesucht, eine Kartierung stellte sicher, dass keine Exemplare mit Baumhöhlen gefällt werden, die vielleicht von Fledermäusen, Vögeln oder Kleinsäugern genutzt werden oder werden können. Auch wird bei einzelnen Stämmen nur die Krone entnommen. Als Alt- und Totholz sollen sie künftig verschiedenen Tieren Lebensraum bieten.

Als nächste größere Maßnahme beim Waldumbau steht dann allerdings die Aufforstung an der Bundesstraße mit standorttypischen Bäumen im Kalender. Auf der drei Hektar großen Fläche waren zuvor sämtliche Hybridpappeln gefällt worden. Und in ein oder zwei weiteren Abschnitten soll auf der direkt südlich angrenzenden Fläche ebenfalls vor allem diese Baumart entnommen werden, um Platz für standortgerechte Arten zu schaffen. Anschließend würden die Waldwege im gesamten Gebiet saniert, skizziert Jutta Krämer den weiteren Ablauf.

Die Flächenagentur des Landkreises ist unter anderem für die Herrichtung so genannter Kompensationsflächen zuständig. Und um Eingriffe in Natur und Landschaft an anderer Stelle auszugleichen, hatte die Flächenagentur den Stadtwald gekauft, um diesen aufzuwerten: Aus einer drei Hektar großen Monokultur mit gut 40 Jahre alten Hybridpappeln soll nun im Laufe der Zeit ein Eichen-Hainbuchenwald werden. In ihm soll sich eine artenreiche Pflanzenwelt ansiedeln, die ihrerseits vielen Tierarten Lebensgrundlage bietet.

