Elsfleth /Hammelwarden In der Hektik der Vorweihnachtszeit einfach mal innehalten und genießen: Für diese Entspannung sorgen seit vielen Jahren die Kirchenchöre Elsfleth und Hammelwarden, Solisten und Instrumentalensembles mit dem traditionellen Weihnachtskonzert. Auch in diesem Jahr wurde am vergangenen Adventssonnabend und am 3. Adventssonntag die Tradition fortgesetzt. In der Hammelwarder Friedrichskirche und in der Elsflether St. Nicolaikirche sangen unter der Leitung von Dr. Rainer Nothbaum neben den Chören die Solisten Hildburg Schweers (Sopran) und Heiko Holthusen (Tenor), an der Orgel musizierte Kristina Nothbaum und auch das Trio Concertini mit Wan Cheng (Querflöte), Anton Antonovych (Fagott) und Anna Shuliakovska (Oboe) zählt bereits zu den Stammgästen der Weihnachtskonzerte.

Unter dem Konzertmotto „Seht, die Freude strahlt schon hell“ hatten die Chöre weihnachtliche Lieder moderner Komponisten wie Manfred Bühler, Lorenz Maierhofer oder Klaus Heizmann ins Repertoire aufgenommen, aber auch die barocken Klänge, wie Bachs „Ich steh an deiner Krippen hier“ ließen festliche Stimmung aufkommen. Einer der Höhepunkte war zweifellos die Interpretation der Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowsky. Mit Hingabe und faszinierender Musikalität begeisterte das Trio Concertini mit den sechs Sätze der, vom Ballett abgeleiteten Suite, darunter der Blumenwalzer, Tanz der Zuckerfee, der „Chinesischen“ und der „Russische Tanz“. Uraufgeführt wurde das Ballett „Nussknacker und Mäusekönig“ am 18. Dezember 1892 in St. Petersburg.

Auch das Finale des Konzerts wurde der Adventszeit gerecht: Chöre, Solisten und Besucher sangen gemeinsam „Macht hoch die Tür!“