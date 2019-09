Elsfleth Davon träumen viele schon von Kindesbeinen an: dem Tag der eigenen Hochzeit. Ist der Partner fürs Leben gefunden, folgt oft der Wunsch, die Liebe mit dem Gang vor den Traualtar offiziell zu besiegeln. Doch bevor sich die Eheleute die ewige Treue versprechen, stehen wichtige Entscheidungen an. Eine davon: Wo soll überhaupt geheiratet werden?

Für Edgar Di Benedetto, Ratsherr und Kreistagsmitglied, und Dr. Helga Beste-Di Benedetto klärte sich diese Frage schnell. Am 9. September gaben sich die Frischvermählten auf der „Lissi“ in Elsfleth das Ja-Wort – auf dem Achterdeck, unter freiem Himmel. Die kleine, feierliche Zeremonie übernahm Standesbeamtin Dörte Brunßen. „Seit diesem Jahr ist die Trauung auf dem Achterdeck der ,Lissi‘ erlaubt. Aus Datenschutzgründen muss die Unterzeichnung der Heiratsurkunde allerdings drinnen, unter Deck erfolgen“, sagt sie.

Dass auf dem Segelschulschiff geheiratet wird, kommt laut Kirsten Günther im Jahr höchstens vier bis fünf Mal vor. Neben dem Achterdeck – übrigens dem einzigen Ort, an dem in Elsfleth unter freiem Himmel geheiratet werden kann – können sich Paare auf der Brücke oder in der Messe das Eheversprechen geben. Günther richtet im Namen des Schulschiffvereins „Großherzogin Elisabeth“ die Feierlichkeiten auf der „Lissi“ aus. Sie organisiert nicht nur das Schmücken des Schiffs, sondern auch den Sektempfang nach der Zeremonie. Eine weitere Aufgabe: „Das Brautpaar bekommt von mir eine Urkunde überreicht. Da steht noch mal drin, dass es auf der ,Lissi‘ geheiratet hat.“ In See stechen dürfe das Schiff während der Zeremonie allerdings unter keinen Umständen. „Damit die Trauung rechtskräftig ist, muss das Schiff mit dem Festland verbunden sein“, sagt Günther.

Bis zu 50 Personen haben laut Kerstin Loske und Elfriede Popken, die im Büro des Schulschiffvereins arbeiten, auf dem Achterdeck und in der Messe Platz. Wer es lieber kleiner mag, ist auf der Brücke des Schiffs gut aufgehoben. Hier ist Platz für zehn Personen.

Mehr Hochzeitszeremonien als auf der „Lissi“ werden im Trauzimmer, Rathausplatz 3, gefeiert, sagt Standesbeamtin Brunßen. Neben Brautpaar und Trauzeugen haben hier 18 Personen Platz. „Das Trauzimmer hat in meinen Augen ein ganz besonderes Flair“, sagt Brunßen. Dies liegt vor allem an dem Gemälde „Die Versprechung“ des Heimatmalers Professor Bernhard Winter aus dem Jahre 1932. Darauf passend zur richtigen Hochzeit zu sehen: das Verlöbnis eines Paares.

Eine weitere Alternative ist das Schiffahrtsmuseum Unterweser, Weserstraße 14, mit Platz für knapp 20 Gäste. Hier kann das Brautpaar selbst entscheiden, ob es den Trauraum schmücken will oder ob dies vom Schiffahrtsmuseum übernommen wird. Soll die Hochzeit doch größer ausfallen, ist der Heye-Saal die richtige Wahl für die standesamtliche Trauung. Bis zu 80 Gäste haben hier Platz.

Auf bestimmte Zahlenkombinationen in ihren Hochzeitsdaten scheinen die Elsflether allerdings nicht so viel Wert zu legen. Das hat zumindest Dörte Brunßen beobachtet. Am 9.9.2019 traute sie neben Edgar Di Benedetto und Dr. Helga Beste-Di Benedetto nur ein weiteres Paar. „Auch für den 19.9.2019 habe ich nur zwei Anmeldungen“, sagt sie. Kurzentschlossene hätten noch gute Chancen auf einen Termin am 20.2.2020. Für diesen Tag hat sich laut der Standesbeamtin noch kein Paar für eine Eheschließung angemeldet.