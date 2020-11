Innenstadt: Glanzvolle Zeit gerade jetzt nötig

Elsfleth Kein Weihnachtssingen auf dem Rathausplatz, kein Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und umzu, keine festlichen Konzerte, keine Basare – wird die Adventszeit in Elsfleth dank der Corona-Pandemie trüb und glanzlos?

„Es wird weihnachtlich an allen 24 Tagen der Vorweihnachtszeit!“ Das versprechen das Touristikbüro der Stadt Elsfleth, der Gewerbe- und Handelsverein und die evangelische Kirchengemeinde St. Nicolai.

„Lebendiger Advent 24 Tage an 24 tollen Orten“ nennen die Organisatoren ihre Gemeinschaftsaktion und die Planung der jeweiligen Aktivitäten steckt bereits in trockenen Tüchern. Für den „lebendigen Adventskalender“ haben Elsflether Geschäftsleute im gesamten Stadtbereich und die Kirchengemeinde St. Nicolai ihre Teilnahme zugesagt. Wann, wie, wo und was stattfindet, ist an den großen Ziffern auf Plakaten an den Schaufenstern der Geschäfte zu sehen – hinter jedem Türchen steckt eine Überraschung. Es wird kleine Aktionen im Bereich der Kunst, Kulinarik und viele weitere Events – natürlich unter den aktuellen Corona-Sicherheitsvorgaben – geben.

Informationen gibt es auch auf Facebook, Instagram und im „Festmacher“ der evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai. Tagesaktuelle Informationen gibt es in der NWZ. Fest steht jetzt schon, dass am 24. Dezember der Weihnachtsmann seine Teilnahme zugesagt hat.