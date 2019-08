Elsfleth Noch wenige Wochen, dann ist es wieder so weit: Der 186. Elsflether Krammarkt findet vom 14. bis zum 16. September statt. Wer aktiv am Festumzug teilnehmen möchte, muss sich anmelden. Es muss sichergestellt sein, dass die teilnehmenden Fahrzeuge über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen und nicht höher als vier Meter sind.

Anmeldeschluss ist am Montag, 9. September, bei der Stadt Elsfleth. Ansprechpartner ist Andreas Haane unter Telefon 04404/50424 oder per E-Mail an haane@elsfleth.de.

Der Festumzug

Die Umzugsteilnehmer treffen sich am Samstag, 14. September, ab 13 Uhr auf dem Parkplatz an der Stadthalle. Der Umzug wird dann spätestens um 13.30 Uhr starten. Die Bürgermeisterin Brigitte Fuchs eröffnet den Krammarkt 2019, nachdem der Umzug an der Kaje angekommen ist. Anschließend findet die Prämierung der teilnehmenden Gruppen des Umzugs im Festzelt statt. Insgesamt werden zehn Preise vergeben. Die ersten drei Preise werden von einer Wertungskommission ermittelt werden. Die weiteren Plätze vier bis zehn werden dann wieder ausgelost.

Die Preise werden nur unter den sich im Festzelt befindlichen Gruppen vergeben beziehungsweise ausgelost.

Dieses Jahr haben sich für den Krammarkt ein Kinderkarussell, ein Autoscooter, Trampoline und als weiteres Großfahrgeschäft der „Superhopser“ sowie weitere Spielbuden angemeldet. Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Spaß für Jung und Alt

Zwischen 19 und 20 Uhr heißt es im Festzelt Böttjer wieder „Happy Hour“ (ein Getränk zahlen und zwei Getränke bekommen☺). Der Trubel geht dann bei Musik und Tanz bis in die Nachtstunden weiter.

Am Sonntag geht es ab 14 Uhr auf dem Krammarktfestplatz am Hafen wieder rund und sorgt für Spaß für die Familien.

Am Montag, 16. September, startet um 14 Uhr wieder der Markttrubel.

Um 15 Uhr findet in dem von den Landfrauen geschmückten Festzelt und der von dem Deutschen Roten Kreuz betreue Seniorennachmittag statt.

Der Abend steht im Zeichen von Firmen, Vereinen und Gruppen.

Um 19.30 Uhr startet der Laternenumzug für alle Kinder vor dem Rathaus.

Um dem Krammarkt einen goldenen Abschluss zu verleihen, können sich alle Marktbesucher um 21 Uhr an einem schönen Feuerwerk erfreuen.