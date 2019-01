Elsfleth Nach dem umjubelten Jubiläumskonzert im November mit dem Bremer Kaffeehaus-Orchester, startet der Kulturverein Elsfleth im neuen Jahr gleich wieder durch. Am Freitag, 25. Januar, gastiert im Rahmen ihrer Tournee die Gruppe „Laway“ mit dem Verkündigungskonzert „Musik in d‘ Lüchterkark – Folk meets classis“ in der St.-Anna-Kirche in Bardenfleth. Mit dabei ist die Gruppe „La Kejoca“. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Weihnachtliche Klänge

Das Konzert ist eine musikalische Weltreise zur Winter- und Weihnachtszeit. Wenn auch Weihnachten vorbei ist, kann man aber bis Mariä Lichtmess (2. Februar) gerne – oder sogar Gott sei Dank – noch weihnachtliche Klänge hören. Die Musiker singen Arien aus Weihnachtsoratorien, englische Christmas Carols, bekannte Opernarien und christlichen Folksong, teilweise auch auf Plattdeutsch. Zudem präsentieren sie Flamenco-Musik sowie besinnliche Instrumentalmusik vom Country- bis Popsong.

Da trifft der singende Wattführer von der Insel Borkum auf den Flamenco-Gitarristen aus dem Ammerland, die Opernsängerin mit lateinamerikanischen Wurzeln auf den friesischen Barden von der Nordseeküste und der norddeutsche Concertina-Spieler auf den klassischen Violinen-Virtuosen mit Wurzeln in Portugal.

Kirchen in der Region

Die Folkgruppe „Laway“ gastiert mit der Gruppe „La Kejoca“ bereits seit über 15 Jahren im Advent und rund um den Jahreswechsel in ausgewählten Kirchen der Region zwischen Ems und Jade sowie in Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen mit zunehmendem Erfolg.

• Karten im Vorverkauf für 18 Euro (Abendkasse 20 Euro) sind in der Anker-Apotheke in Elsfleth oder unter der Telefonnummer 0151/17003165 erhältlich.

• Eintrittskarten kann man auch in den Geschäftsstellen der Nordwest-Zeitung, in der Tourist-Information Oldenburg und im Gemeindebüro in Kreyenbrück bekommen. Zudem gibt es einen Karten-Service unter Telefon 04422/986001.

• Einlass in die St.-Anna-Kirche in Bardenfleth ist 45 Minuten vor dem Konzert.