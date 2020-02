Elsfleth Heiter bis wolkig auf Hochdeutsch und auf Platt: in diesen Kategorien bewegten sich die Lesungen dreier Gäste im Heye-Saal. Eingeladen hatte das Tourist-Büro die Nordenhamer Autorin Anke Stromann, Rolf Wilken und den Plattdeutschbeauftragten der Wesermarsch, Hans Meinen. Im Mittelpunkt der Geschichten und Gedichte, die von den drei Gästen abwechselnd präsentiert wurden, stand jedoch der Erzähl- und Gedichtband von Anke Stro­mann „Still präsent“.

In ihrem Buch – erschienen im Geest-Verlag – reflektiert die Autorin Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihr Elternhaus, an Höhen und Tiefen des Lebens. Sie schreibt sowohl aus ihrer eigenen Perspektive als auch aus den Perspektiven ihrer Protagonisten, die ganz schlicht Martha und Elvira, Heike oder Erwin heißen. Es fehlen weder die warmherzige Charakterisierungen ihrer Schwester und ihrer Cousine Helga, noch ihr eigenen Frust, wenn der morgendliche Blick auf die Waage „zu viele Kilos zwischen Scheitel und Zeh“ den Tag verdirbt. Dennoch „Schwung“ ist das Elixier des Alters, eine Therapie gegen Wehwehchen und manches Zipperlein. Anke Stromann richtet aber auch einen kritischen Blick auf die Randgruppen der Gesellschaft, auf Menschen die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. „Perspektiven“ heißt auch Anke Stromanns Gedicht, das Rolf Wilken vorlas: eine fröhlich gereimte Anleitung, den Blick auf da Neue zu richten und die Abzweigungen im Leben zu akzeptieren.

Hans Meinen las Anke Stromanns Text, dem ein wieder gefundener Brief ihres Vaters aus dem Jahr 1943 zugrunde lag. Er schildert seiner Familie den Horror im Schützengraben, die Angst vor dem russischen Angriff im Morgengrauen, die barmherzigen Lügen, um seinen verwundeten Kameraden, der mit einem Bauchschuss in seinen Armen liegt, die letzten Minuten zu erleichtern. Natürlich vergebens, der Krieg welch ein Wahnsinn. An das tiefste Elend des Krieges, erinnert Hans Meinen in seiner Schilderung der Begegnung mit einem Mann, der als Kind den Dresdener Feuersturm überlebte und die Phosphorbomben als seltsame Weihnachtsbäume am Himmel empfand.