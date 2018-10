Elsfleth Früh an Bord ging es am „Tag der Deutschen Einheit“ für rund 60 Gäste, die auf der 13. Lesereise des Vereins „Literatur Plus Wesermarsch“ auf dem Elsflether Segelschulschiff „Großherzogin Elisabeth“ weserabwärts beim achtstündigen Törn in Richtung Bremerhaven schipperten.

Bevor die „Lissi“ an der Kaje ablegte, stärkten sich die Gäste mit einem gemeinsamen Frühstück und Kapitän Jens Wilbertz nutzte die Gelegenheit, um auf die nötigen Sicherheitsaspekte hinzuweisen.

Traditionell wird auf der Lesereise aus Büchern vorgetragen, deren Geschichten mit dem Meer und dem Fluss verbunden sind. Dr. Albrecht Sauer vom Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven, las aus den Erinnerungen des Kapitäns Jens Jacob Eschels. Ursprünglich nur für dessen Familie geschrieben, erschien das Werk erstmals unter dem Titel „Lebensbeschreibungen eines alten Seemanns“ im Jahr 1835. 2006 wurde diese Autobiografie – fesselnd wie ein Roman – als unveränderter Nachdruck von Albrecht Sauer für das Deutsche Schifffahrtsmuseum herausgegeben.

Klaus Turmann, Gymnasiallehrer an der Zinzendorfschule in Tossens, las Weltliteratur: „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ von Mark Twain gilt als der Schlüsselroman der US-Literatur des 19. Jahrhunderts. Twain kritisierte in diesem Werk mit Humor und Lokalkolorit die sozialen Verhältnisse und Missstände mit den zentralen Themen Sklaverei und Rassismus.

Die Moderation der Lesereise hatte der 1. Vorsitzende des Vereins Literatur Plus Wesermarsch, Markus Scharrer übernommen und wiederholt zu Gast als musikalische Begleiterin war die Akkordeonistin Mariska Nijhof aus Achim. Gefördert wurde die Lesereise von der Stiftung der Oldenburgischen Landesbank.