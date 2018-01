Elsfleth „Es lohnt sich, neugierig zu sein. Neugierig auf das Leben, neugierig auf die Menschen, neugierig auf sich selbst!“ Diese Erkenntnis hat Anna Sophie Weinert in ihrem Leben an viele Stationen verschlagen, hat ihr neue Erfahrungen verschafft und ihr immer ermöglicht, neue Dinge nicht nur anzugehen, sondern sie auch erfolgreich zu Ende zu bringen.

Jetzt scheint es, als sei die 1944 in Wedel bei Hamburg geborene Künstlerin, Therapeutin und Lyrikerin an ihrem Ziel angekommen. „Ich bin in Wedel gleich neben dem Willkommhöft und mit der Musik der Schiffsbegrüßungsanlage aufgewachsen, nun bin ich seit 2016 begeisterte Neu-Elsfletherin“, lacht die temperamentvolle Künstlerin.

Würde Anna Sophie Weinert ihre Biografie schreiben, es würde ein schwergewichtiges Werk mit vielen Seiten. Auf vier Berufe, alle mit besten Noten abgeschlossen, kann die Elsfletherin verweisen. Nach der Schulzeit in Wedel absolvierte sie zunächst eine kaufmännische Ausbildung, danach eine zur Krankenschwester. Der „Liebe wegen“ zog sie nach Kiel, heiratete und bekam zwei Kinder. Ihre künstlerischen Ambitionen vertiefte Anna Sophie Weinert mit einem siebenjährigen Studium der freien Malerei an der Fachhochschule für Gestaltung (Muthesius Kunsthochschule) in Kiel von 1971 bis 1978. Dort war der renommierte Maler Harald Duwe – ein Studienkollege von Vicco von Bülow (Loriot), Horst Janssen und Paul Wunderlich – einer ihrer Dozenten. Ihre vierte berufliche Station: eine Ausbildung zur Gestalttherapeutin in Hamburg.

Ihre künstlerischen Arbeiten waren in Hamburg in zwei großen Galerien am Jungfernstieg zu sehen.

Die therapeutische Tätigkeit verschlug die Norddeutsche dann in die Eifel, dort eröffnete Anna Sophie Weinert eine eigene Praxis. 1991 „gönnte“ sich das Multitalent Weinert ein Sabbatical, mit dem Bus, einem Zelt und später einem betagten „Oldsmobile“ reiste sie kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten.

Ihren nächsten Lebensmittelpunkt fand die Künstlerin in Bremen und um die Jahrtausendwende, nach der Schließung ihrer Bremer Praxis, fand auch im Leben der Künstlerin eine große Wende statt: In ihrer „Logik des Frei Seins“ manifestierte Anne Sophie Weinert ihre eigenen philosophischen Denkmodelle und Weltsichten. Weinert: „Ich hoffe, noch in diesem Jahr mein Buch zu diesen Themen abzuschließen.“

Arbeitsmittelpunkt für die Seminare zum Thema „Logik des Frei Seins“ ist für die Begründerin, Trainerin und Ausbilderin Bremen. Weinert: „Bremen ist mein Arbeitsort, in Elsfleth finde ich meine Seelenruhe.“

Auch die Muße, ihre künstlerische Tätigkeit wieder aufzunehmen, ist für sie in ihrer neuen Heimat Lienen gegeben. Eine Auswahl ihrer stilistisch vielfältigen Bilder ist zurzeit im Haus von Freeden an der Steinstraße in Elsfleth zu sehen. Alle Originale und Reproduktionen können käuflich erworben werden. Auch in der Buchhandlung „Elsflether Leselust“ gibt es eine „Stöberkiste“ mit handsignierten Reproduktionen ihrer Bilder.

Wer Anna Sophie Weinerts poetische Ader kennen lernen möchte, der kann sich bei ihr über die „Höchst vergnüglichen Lyrikabende“ informieren.