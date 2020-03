Musikzug: Marlon schwingt die Sticks

Elsfleth Gerade mal drei Jahre jung war Marlon, als er das erste Mal die Sticks in die Hand nahm und seiner Timptom die ersten Töne entlockte. Nach dem Motto „Früh übt sich, was ein Meister werden will“ musste der Junge seine Trommel noch knieend bearbeiten, aber das hat sich im Lauf der Jahre geändert.

Heute ist der Siebenjährige längst ein „alter Hase“ in der Truppe und ein begeisterter Mitmarschierer, wenn sein Musikzug „Die Seeräuber von Elsfleth“ zu einem Auftritt durchstartet. Auf seiner nagelneuen Timptom macht dem jungen Musikanten das Trommeln jetzt besonders großen Spaß. Zum 35-jährigen Bestehen des Musikzuges in diesem Jahr ist eine Jubiläumsfeier in der Planung.

Jeden Donnerstag treffen sich die Seeräuber-Musikanten in ihrem Huntebrücker Vereinsheim. Aktiv sind derzeit rund 20 Musikanten im Alter von sieben bis 45 Jahren. Als eingetragener Verein hat der Musikzug 70 Mitglieder, Vorsitzender ist Holger Dwehus.

In den vergangenen zwei Jahren haben die „Seeräuber“ im ehemaligen Schützenhaus einiges in Eigenleistung renoviert: Das Dach wurde erneuert und die Außenfassade auf Vordermann gebracht. Aber auch Instrumente kommen in die Jahre und müssen von Zeit zu Zeit durch neue ersetzt werden. „Es ist nicht leicht, für eine große Gruppe von Musikanten ein zeitgemäßes Instrumentenkontingent vorzuhalten und zu finanzieren“, betont der 2. Vorsitzende Mario Leefmann.

Um möglicherweise die Vereinskasse aufzustocken, nahmen die „Seeräuber“ an einem Voting der Landessparkasse zu Oldenburg zugunsten der Jugendarbeit in der Region teil und übersandten dem Geldinstitut ein Video ihrer Auftritte. „Leider waren wir nicht unter den fünf besten in der Wesermarsch“, bedauert Mario Leefmann das Ergebnis, dennoch hatte die Beteiligung am Voting positive Folgen für die „Seeräuber“.

Die Elsflether Apothekerin Maike Maas-Bode erfuhr vom Ausgang des Votings und spendete spontan die Finanzierungssumme für drei Sätze Timptoms. „Unsere gesamte Truppe ist der Spenderin zu großem Dank verpflichtet“, sagt Marion Leefmann. „Zurzeit überlegen wir, alle schweren Marschtrommeln nach und nach durch neue, leichtere Instrumente zu ersetzen. So ist uns jeder Spender, der unsere Arbeit unterstützen möchte, willkommen.“

Auch neue Mitstreiter, vor allem Jugendliche, werden bei den „Seeräubern“ gerne aufgenommen. Geprobt wird im Huntebrücker Vereinsheim jeden Donnerstag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Näheres ist auf dem Facebook-Account der „Seeräuber“ zu finden, Auskünfte gibt es auch unter Telefon 04404/8919836.