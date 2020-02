Elsfleth Als ich am Montagmorgen am Turnhus des Elsflether TB ankomme, habe ich noch keine genaue Vorstellung davon, was mich gleich erwartet. Den sogenannten Bauchtanz kenne ich nur aus Filmen und dort dient er zumeist orientalischen Frauen dazu, die Männer zu verzaubern.

Im Turnhus werde ich von Kursleiterin Monika Haseke und den Teilnehmerinnen empfangen. Allesamt tragen sie bunte paillettenbehangene Tücher um ihre Hüften. So klimpert es bei jeder Bewegung.

Zunächst entscheide ich mich für die Beobachterrolle und setze mich neben die Tanzfläche. Als die ersten orientalischen Klänge aus der Musikanlage ertönen, kann ich meine Füße jedoch kaum stillhalten.

Fließende Eleganz

Zu Beginn wärmt sich die Gruppe gemeinsam auf. Schon dabei wirken die Bewegungen so elegant und grazil, dass man sie mit einer Tanzeinlage verwechseln könnte. Und auch das Dehnen ist nicht weniger schön anzusehen. Jede Handbewegung, jeder Schritt und jedes Hüftkreisen verschmelzen zu einem Fluss aus Eleganz.

Während Monika Haseke mit der Gruppe noch einmal die Grundpositionen und Haltungen durchgeht, versuche ich mir jede Bewegung genaustens einzuprägen.

Und dann hält es mich nicht länger auf meinem Hocker. Wie von der Kursleiterin angeboten, schnappe ich mir eines der Hüfttücher und steige in die Übungen mit ein.

Dass es beim Bauchtanz um weitaus mehr als nur den Bauch geht, stelle ich sehr schnell fest. Hier wird wirklich jede Muskelgruppe in Anspruch genommen. Der Wechsel aus Spannung und Entspannung sorgt für die eleganten Bewegungsabläufe. Alles arbeitet – ob Brust, Bauch, Hüften oder Arme. Der Kniff dabei ist, die Körperteile auch getrennt voneinander zu bewegen: mal bewegt sich nur die Hüfte, dann wieder nur der Oberkörper.

Jede Menge Spaß

Hier sind Muskeln gefragt – und zwar auch diejenigen, von denen man vorher nicht wusste, dass man sie überhaupt besitzt. Zu arabischen Rhythmen winden sich meine Armen wie Schlangen und meine Hüften schwingen im Wechsel nach vorne. Beobachten kann ich meine Bewegungen im Spiegel an der Wand. Kaum zu glauben, dass das wirklich ich bin.

Obwohl der Tanz ein Ganzkörpertraining ist, habe ich jede Menge Spaß. Auch die anderen Kursteilnehmer tragen stets ein Lächeln auf dem Gesicht. Es wird gelacht und getanzt.

Lichtertanz

Bevor die Stunde zu Ende geht, versuchen wir uns zuletzt an einer Choreographie zu einem Lichtertanz. Welch Glück, dass meine Mitstreiter selbst noch Anfänger sind und ich so eine Chance habe, mitzuhalten. Mit kleinen LED-Kerzen in den Handflächen bewegen wir uns zu einem orientalischen Popsong. Und mit etwas Geduld, gelingt es sogar mir, die Choreo zu tanzen. Ich bin begeistert.

Dann wird es noch einmal kompliziert, als wir die Schlangen-Acht mit den Kerzen in unseren Handflächen probieren. Während unsere Arme und Hände sich wild verdrehen und über den Kopf schwingen, müssen die Kerzen ruhig in unseren Handfläche liegen bleiben. Nur gut, dass wir kein echtes Feuer verwenden – mein Pullover und meine Haare hätten mit Sicherheit leichte Versenkungen erlitten.

Als die Stunde dann vorbei ist, fällt es mir schwer das klimpernde Hüfttuch abzulegen. Der Tanz hat einfach zu viel Spaß gemacht. Die Gruppe lädt mich herzlich zu weiteren Stunden ein und ich nehme mir ganz fest vor, irgendwann wieder dabei zu sein.

20 Jahre Erfahrung

In einem anschließenden Gespräch verrät mir Kursleiterin Monika Haseke, dass sie bereits seit 20 Jahren Bauchtanz betreibt. Auf einer Studienreise in Ägypten faszinierte sie der orientalische Tanz so sehr, dass er sie seither begleitet. Viele Jahre hat sie an verschiedenen Tanzschulen unterrichtet, bevor sie nach Elsfleth zog. Die Kurse beim Elsflether Turnerbund geben zu können, bedeutet ihr viel. „Hier können Frauen in jedem Alter gemeinsam tanzen“, erklärt sie mir, „und so bildet sich eine Gemeinschaft.“

Das besondere am Bauchtanz ist ihrer Meinung nach das wachsende Körpergefühl. „Im Grunde ist es eine große Portion Fitness mit ganz viel Anmut“, betont die Kursleiterin. „Man verändert sich einfach positiv“, fügt sie hinzu.

Schnupperworkshop

Insgesamt gibt es zwei Kurse beim Elsflether Turnerbund: montags 10.45 bis 11.45 Uhr und freitags 17 bis 18 Uhr, jeweils im Turnhus. Interessierte können sich unter den E-Mail-Adressen M.Haseke@gmx.de oder unter info@elsflether-tb.de anmelden. Wer hingegen erst einmal in das Angebot reinschnuppern möchte, der hat am Samstag, 21. März, von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit an einem Bauchtanzworkshop für Anfänger teilzunehmen. Der Workshop ist kostenlos. Anmeldungen sind unter Telefon 0160-93374730 und Telefon 0176-42055652 oder per E-Mail möglich.