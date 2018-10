Elsfleth Zwölf Monate hatte die ehrwürdige Elsflether Stadthalle Zeit, sich von der weiß-blauen Riesensause des vergangenen Oktobers zu erholen. Am Sonnabend war es wieder soweit: Organisator Andreas Lange und seine Crew hatten zur Wiederholung des bajuwarisch angehauchten Events eingeladen, das Elsflether Party-Mekka war mal wieder rappelvoll.

Angesichts der toll ausgeschmückten Stadthalle konnte sich das Partyvolk wie im Wiesnfestzelt fühlen. Es herrschte in der Halle eine verdächtige Dichte von Dirndln in allen Formen und Variationen, ausgestattet mit leckeren Balkonen, Rüschenblüschen und schillernden Schürzen. Krachledern meist bis zum Knie – zum Glück oft mit Hosenträgern- hatten sich die Mannsbilder ausgestattet, obenrum zeigten sie sich kariert, aber nicht kleinkariert. Diese Fülle von Trachten brachte ins Grübeln: sollten etwa die bayerischen Madln und Buam ihrer Münchener Wiesn den Rücken gekehrt und in den Norden geflüchtet sein, wo sie auf großzügiges Asyl hofften? Nix da, die Bayern blieben dort, wo sie beheimatet sind und wo sie am folgenden Sonntag auf den Wahlzetteln in den Wahllokalen unterm Söder-Kreuz ihr Kreuzchen machen durften.

Was sich auf der Stadthallen-Tanzfläche in kernigen Rund- und Stammestänzen austobte, waren ganz normale Nordlichter aus Elsfleth und umzu, die sich für eine lange Nacht aus den Normalobüxen herausgeschält hatten, um dem Freistaat südlich des Weißwurstäquators zu zeigen: auf dem platten Land kann man den Südlichtern locker den Maßkrug reichen.

Dazu war natürlich fetzige Mucke ein unverzichtbares Beiwerk: für die Münchener Rockalholix-Buam war der erneute Auftritt in der Stadthalle fast ein Heimspiel. Mit ihrem Repertoire – von Stimmungsschlagern über Ballermann-Mucke bis hin zu Evergreens und Oldies - brachten die Buam den Saal zum Kochen, Andreas Lange gesellte sich zu der rockigen Band und bewies beachtliche Entertainerqualitäten beim Anheizen der Stimmung. Wem es auf der Tanzfläche vor der Bühne zu eng wurde, tanzte in ausgelassener Reihe auf den Tischen: „Viva Bavaria!“ „An Tagen, wie diesen..“ war es durchaus legitim „Atemlos durch die Nacht“ zu düsen, die „Hände zum Himmel“ zu heben und dem „Schatzi“ ein Foto zu versprechen. Auch das über Jahrzehnte alte sozialistische Kampflied der italienischen Resistenza feierte fröhliche Urständ: die Widerstandshymne „Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao“ ist inzwischen zum Ballermann- und Sommerhit 2018 verkommen.

Während in der Stadthalle über Stunden der ganz normale Wahnsinn tobte, ging es auf dem neu hergerichteten Vorplatz etwas ruhiger zu. Wer bayerisch feierte, der hatte auch bayerischen Appetit auf Weißwürschte und andere bajuwarische Schmankerln. Noch eine Maß gestemmt, dann gings auffi zur nächsten Runde auf die Tanzfläche – völlig losgelöst von der Erde sah zu später Stunde so mancher seinen ganz privaten Sternenhimmel.