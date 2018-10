Esenshamm „Die weite Anfahrt hat sich gelohnt. Es war nicht gut, es war umwerfend“, sagte der achtjährige Emilian. Er ist mit seinen Eltern extra aus Braunschweig angereist, um am „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit der Maus“ die Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm zu besuchen.

Die erste Tür, die sich für Emilian und 29 weitere Kinder öffnete, war die des Kreißsaales. Hebamme Birgit Hamacher zeigte den Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren nicht nur die moderne Ausstattung, sondern erklärte ihnen auch die Funktion eines CTG-Gerätes. „Mit diesem Gerät kann man den Herzschlag des Babys hören, wenn es noch im Bauch der Mutter ist“, sagte Birgit Hamacher.

Blick in den Kreißsaal

Eine schwangere Patientin erklärte sich bereit, das einmal zu demonstrieren. Von dem lauten „Bumbum, Bumbum, Bumbum“ zeigten sich die Kinder ebenso beeindruckt wie vom Anblick eines Neugeborenen. „Das ist so niedlich“, meinte die zwölfjährige Gebke Suhr.

Auf die zweite Tür freuten sich die Kinder am meisten. Es ging in den OP-Saal. Zuvor mussten sich die Nachwuchs-Ärzte umziehen. Nachdem Kittel, Handschuhe, Mundschutz und Kopf-Haube angezogen waren, ging es zum „Patienten“. „Er hat starke Bauchschmerzen. Wir müssen herausfinden, warum“, sagte OP-Leiterin Susanne Stier, die den Tag gemeinsam mit den OP-Mitarbeiterinnen Christa Föllscher, Lea Müller sowie Pressesprecher Christoph Reiprich gestaltete.

„Ich bin Dr. Dr. Valentin und sehe, dass der Patient einen Teller Gummibärchen verschluckt hat“, scherzte der achtjährige Valentin als er mit den OP-Instrumenten in der Hand am Bildschirm die Ursache für die Bauchschmerzen sah. Behutsam entfernten er und alle anderen Kinder die Gummibärchen aus dem Bauch des Patienten. Dann verschwand die Süßigkeit in der eigenen Magengegend.

Am eigenen Leib erleben

Für Tür Nummer drei ging es nach draußen: Der Rettungsdienst Wesermarsch hatte einen Krankenwagen zur Besichtigung zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter zeigten den Kindern das Inventar und ließen sie das Martinshorn ausprobieren.

Nach rund zwei Stunden erreichten die Teilnehmer die letzte Tür. In der Notaufnahme bekamen die Kinder eine Gipsschiene. „Die behalte ich bis zum Ende der Ferien. Dann brauche ich nicht zur Schule zu gehen“, sagte ein Junge und lachte. Zum Abschluss spendierte Helios den Kindern noch Eis sowie kleine Geschenke.

„Als lokales Krankenhaus wollen wir auch außerhalb der medizinischen Versorgung etwas für die lokale Bevölkerung tun“, sagte Christoph Reiprich. „Der Aktionstag ist super gelaufen. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und waren allesamt sehr interessiert.“• Die Sendung mit der Maus“ wird über den „Türöffner-Tag“ berichten, und zwar voraussichtlich am Sonntag, 8. Oktober, 9.30 Uhr (Das Erste) und 11:30 Uhr (KiKA). Ins Leben gerufen wurde die Aktion „Türen auf!“ vom Westdeutschen Rundfunk anlässlich des 40. Maus-Geburtstags 2011.