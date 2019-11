Esenshamm Zum Abschluss der Lichtwoche in Butjadingen, Nordenham und Jade wird an diesem Samstag, 2. November, die Helios-Klinik Wesermarsch im Nordenhamer Stadtteil Esenshamm in Szene gesetzt.

Nach Einbruch der Dunkelheit – also ab etwa 17.30 Uhr – wird das im Mai 2017 in Betrieb genommene neue Nordenhamer Krankenhaus mit Scheinwerfern eindrucksvoll von den Lichtkünstlern Mareike Helbis und Arno Specht beleuchtet.

Aus diesem Anlass lädt der neue Hebammenstützpunkt der Helios-Klinik von 16 bis 21 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Kinder können Laternen basteln.

Um 17 Uhr wird Klinikgeschäftsführer Georg Thiessen eine kleine Ansprache halten. Von 18 bis 21 Uhr wird das Trio Timeless mit Yeti Mansena, Pasco und Natascha Schulz für Musik sorgen.