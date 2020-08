Orgelandacht in Esenshamm

Esenshamm Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Esenshamm lädt für diesen Sonntag, 16. August, zu einer Orgelandacht ein. Beginn ist um 19 Uhr in der St.- Matthäus-Kirche. Der Braker Kreiskantor Gebhard von Hirschhausen spielt Werke des Komponisten Johann Christian Heinrich Rinck (1770-1846). Es erklingen Choralvariationen über „Wir glauben all an einen Gott“ und das Präludium mit Fuge „B-A-C-H“. Im selben Jahr geboren wie Ludwig van Beethoven, prägte Rinck die evangelische Orgelmusik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.