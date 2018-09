Fedderwardersiel Drückt man auf dem kleinen roten Gerät die Taste mit der Nummer 1, hört man ein Gedicht: „Ans Haff nun fliegt die Möwe, und Dämmerung bricht herein; über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein.“ Von Theodor Storm stammen diese Zeilen. Und sie sind perfekt dazu geeignet, Besucher auf die neue Dauerausstellung im Nationalpark-Haus in Fedderwardersiel einzustimmen. Möglich machen das die Audio-Guido, die seit Anfang dieser Woche das i-Tüpfelchen der neuen Ausstellung darstellen.

Insgesamt 20 Audiostationen gibt es im Museum. Sie sind jeweils mit einem Punkt gekennzeichnet, in dem eine Nummer notiert ist. Wählt man auf dem Gerät, das man wie ein Smartphone ans Ohr halten oder mit einem eigenen Kopfhörer nutzen kann, diese Nummer, folgen die Informationen zu dem entsprechenden Exponat oder Themenbereich. Dazu bietet das Museum an einigen Stationen noch Unterpunkte mit vertiefenden Infos. Die Bedienung des Gerätes ist kinderleicht.

Alle Beiträge inklusive der Unterpunkte aneinandergereiht, ist die Audioführung 68 Minuten lang. Das Tempo bestimmen die Besucher dabei selber. Ein Erklärtext kann zwischendrin gestoppt oder auch erneut abgespielt werden – alles mit einem simplen Knopfdruck.

• Dieser hahn knurrt

Am Aquarium erfährt man zum Beispiel, woher der Rote Knurrhahn seinen Namen hat – mittels seiner Schwimmblase kann er tatsächlich grunzende und knurrende Geräusche von sich geben. Und wer an dieser Station den entsprechenden Unterpunkt wählt, hat auch noch ein echtes Aha-Erlebnis, wenn der Sprecher davon erzählt, wie meisterhaft Plattfische sich zu tarnen verstehen. Bei einem genaueren Blick ins Aquarium entdeckt man nämlich solche flach auf dem Boden liegenden Fische, die man vorher mit ziemlicher Sicherheit übersehen hat, weil sie genau die gleiche Farbe haben wie ihr Untergrund.

Besucher können wählen, ob sie sich die Führung auf Deutsch oder Englisch anhören möchten. Dass das Museum auch für englischsprachige Besucher erkundbar sein muss, ist nach Auskunft von Hausleiterin Dr. Anika Seyfferth eine Auflage der Europäischen Union, die Fördermittel für die neue Dauerausstellung zur Verfügung gestellt hatte.

Für den Audio-Guide wird beim Eintritt kein Aufpreis verlangt. Über diesen Punkt sei lange diskutiert worden, so Anika Seyfferth. Letztlich sei man aber aus einem ganz bestimmten Grund übereingekommen, die Audio-Guides kostenlos auszugeben: Sie sollen nicht zuletzt zur Barrierefreiheit des Hauses beitragen. Mit den Guides lässt sich die Ausstellung erschließen, ohne einen einzigen Text lesen zu müssen – wichtig zum Beispiel für sehbehinderte Besucher. Weil die nicht mehr zahlen müssen sollen als andere, hat das Museum entschieden, die Geräte kostenlos herauszugeben. Wer eines der Audio-Geräte nutzen möchte, muss dafür nur einen Pfand, etwa den Personalausweis, hinterlegen.

• Bald auch auf Platt

Insgesamt 16 000 Euro hat das Nationalpark-Haus in die Audio-Guides investiert. Die Geräte, auf denen die Tasten auch mit Blindenschrift-Reliefs versehen sind, hat eine Berliner Firma geliefert. Sie hat auch die professionellen Sprecherinnen und Sprecher gestellt, die in Dialogen oder Monologen durch die Ausstellung führen. Die Texte dafür sind in enger Abstimmung mit Anika Seyfferth und ihrer Kollegin Friederike Ehn entstanden. Sie können jederzeit erneuert, aktualisiert oder ergänzt werden. Und das soll auch geschehen. Geplant sind noch eine plattdeutsche Version und eine Führung speziell für Kinder.