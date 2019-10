Fedderwardersiel „Das Glück ist mit den Tüchtigen“, sagt der Volksmund. Trifft dieser Spruch zu, dann gehört die Tourismus-Servicegesellschaft Butjadingen (TSB) zu den Tüchtigen. Nach tagelangem Dauerregen schien beim jährlichen Bauern- und Handwerkermarkt am Feiertag am Fedderwardersieler Kutterhafen den ganzen Tag lang die Sonne. Mehrere Tausend Besucher nutzten das plötzlich so gute Wetter zu einem Besuch der Veranstaltung.

Rund 50 Stände

„Wo wir jetzt stehen, war gestern um diese Zeit noch Land unter“, berichtete am Mittag TSB-Geschäftsführer Robert Kowitz. Eine kleine Sturmflut hatte am Mittwoch das Hafengelände überschwemmt und damit die Aufbauarbeiten für den Bauern- und Handwerkermarkt verzögert. Doch davon war bei der Veranstaltung nichts mehr zu sehen.

Rund 50 Stände luden diesmal an beiden Seiten des Hafens – der Markt war aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr erweitert worden – zu einem Kauferlebnis der besonderen Art ein. Kommerzielle und private Anbieter sowie heimische Organisationen wie der Schützenverein Burhave und der Kinderkrebshilfe-Verein „Fussel“ boten unter anderem regionale Produkte, hausgemachte Spezialitäten und kreative Dekorationen an. Überaus reichhaltig war auch das kulinarische Angebot.

Granat vom Kutter

Neben direkt am Hafen geräucherten Fisch gab es fangfrische Krabben von Bord der Kutter „Seestern“ und „Harmonie“.

Neben dem Nationalparkhaus hatte auch der alte Rettungsschuppen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) geöffnet, wo das historische Rettungsboot „Wilhelmine Wiese“ besichtigt werden konnte. Für beste musikalische Unterhaltung sorgten am Vormittag die Lokschuppen-Combo und am Nachmittag die Band Gezeitenrock.

Weitaus größer als die Zahl der Bieter war die der Schaulustigen bei der traditionellen Versteigerung von ausgedienten Strandkörben der TSB und erstmalig auch von vier Strandliegen. Dennoch konnte „Auktionator“ Peter Diekelmann, Moderator des Bauern- und Handwerkermarktes, alle 15 Strandkörbe zu Geboten zwischen 25 und 170 Euro sowie die Liegen für je 10 Euro an den Mann oder die Frau bringen.