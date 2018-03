Feuerwehr sorgt für Volksfest

Jaderberg– Für Volksfeststimmung wollen der Förderverein „Feuerwehr Jaderberg“ und die Stützpunktfeuerwehr am Ostersamstag ab 19 Uhr auf dem Schützenplatz an der Vareler Straße sorgen. Das Jaderberger Osterfeuer ist mit seinem tollen Programm inzwischen weit und breit bekannt geworden. Die Feuerwehr hat es im Laufe der Jahre verstanden, dem Festprogramm immer wieder neue Impulse zu geben. Und zur richtigen Volksfeststimmung wird der Platz auch diesmal mit Karussell und Buden aller Art gut bebaut. Die Kinder werden von der Feuerwehr wieder reichlich mit Süßigkeiten versorgt.

Für ein tolles Show- und Unterhaltungsprogramm am Osterfeuer ist ebenfalls gesorgt. Die Musiker des hier seit Jahren bekannte Spielmanns- und Fanfarenzugs Hahn-Nethen werden mit musikalischen Showeinlagen die Besucher wieder begeistern. Und auch die Cheerleader der Feuerwehr Jaderberg, die „Blue Lights“, werden im Programm mitwirken und tolle Einlagen servieren. Spielstände werden außerdem viel Abwechslung bieten. Pyrotechniker werden gegen 21,30 Uhr ein Höhenfeuerwerk abschießen. Bereits ab 18 Uhr lädt der Schützenverein Jaderberg Jung und Alt in ihre Schießhalle zum Ostereierschießen ein.

Für einen riesigen Sträucherhaufen, der nach Einbruch der Dunkelheit von den Feuerwehrleuten angezündet wird, sorgten in den vergangenen Wochenenden wieder die Bürger aus Jaderberg und Umgebung, die ihren Baumschnitt und Sträucher zum Osterfeuerplatz gebracht haben. Ostersamstag kann keine Anfuhr mehr erfolgen, da die Feuerwehrleute die Sträucher an diesem Tag aufschichten müssen. Dazu wird natürlich auch ein Bagger mit eingesetzt. In den vergangenen Wochen waren die Feuerwehrleute mit den Vorbereitungen emsig beschäftigt. Neben der Überwachung und Hilfe bei der Sträucheranfuhr wurde im Ort für das Feuerwerk gesammelt. Und auch der Platz musste vorbereitet werden.

Auch während der Veranstaltung gibt es für alle Feuerwehrmänner reichlich zu tun – von der Absperrung über das Anzünden des Osterfeuers, dessen Überwachen und Kontrollieren bis hin zum Brandschutz muss die Organisation vollauf funktionieren. Die Auflagen und Kosten werden immer mehr. Darum ist die Feuerwehr auf die Spenden der Bürger angewiesen.