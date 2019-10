Friedrich-August-Hütte „Twee Kisten Rum“ heißt das neue Stück der Niederdeutschen Bühne Nordenham, das am Freitag, 1. November, Premiere feiert. Das Lustspiel bildet den Schlusspunkt der Veranstaltungen im Alma-Rogge-Jahr. Die bei Rodenkirchen geborene Dichterin ist Autorin des Stückes. Regie führt Jürgen Reiners.

Beim Kartenvorverkauf hat die Niederdeutsche Bühne ihre Betriebswege erweitert, teilt Bühnenleiter Torsten Lange mit. Neben dem Kartenvorverkauf in der Geschäftsstelle von Nordenham Marketing & Tourismus (NMT) am Marktplatz in Nordenham gibt es jetzt auch andere Vorverkaufsstellen in Nordenham und in der Gemeinde Butjadingen.

Tickets gibt es unter anderem im Landhotel Butjadinger Tor in Abbehausen, bei der Butjadinger Tourismusgesellschaft in Burhave und im Ferienpark von Center Parcs in Tossens.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Tickets direkt online zu kaufen bei reservix.de; den Link zum Ticketshop gibt es auf der Homepage www.ndb-nordenham.de.

Karten gibt es für Preise ab 9 Euro.

Das neue Stück der Niederdeutschen Bühne Nordenham „Twee Kisten Rum“ erzählt die Geschichte vom Rumschmuggel an einem Nordseesiel. Der Torfschiffer August von Katjendörp und seine Freunde planen, zwei Kisten Jamaica-Rum durch den Zoll zu schmuggeln. Doch die Helfer sind nicht verlässlich und der neue Zollbeamte schnüffelt überall herum. Als ein Teil der Schmuggelware verloren geht, wollen das die Sielbewohner nicht einfach so hinnehmen.

Die Premiere im Kasino in Friedrich-August-Hütte beginnt am 1. November um 19 Uhr, die weiteren Abendvorstellungen sind jeweils um 19.30 Uhr. An Wochenendtagen sind die Vorstellungen nachmittags um 15.30 Uhr.