Friedrich-August-Hütte „Ich wollte ja nicht mehr, aber jetzt bin ich zurück.“ Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Jürgen Reiners angekündigt, seinen Hut als Regisseur an den Nagel zu hängen und keine Verpflichtung mehr zu übernehmen. Aber der Unruhestand bekommt dem Schauspieler offensichtlich nicht. Schon im Herbst war er als Spieler im Stück „Bella Donna“ zu sehen, nun hat er an der Niederdeutschen Bühne Nordenham erneut eine Regiearbeit übernommen: Unter seiner Führung kommt der Ohnsorg-Klassiker „Rund um Kap Horn“ von Fritz Wempner auf die Bühne im Kasino Friedrich-August-Hütte. Die Proben dazu laufen seit Anfang November.

Abstimmung über Geänderte Satzung Die Mitglieder der Niederdeutschen Bühne Nordenham De Plattdüütschen sind für Dienstag, 23. Januar, zu einer außerordentlichen Versammlung eingeladen. Beginn ist um 20 Uhr im Kasino Friedrich-August-Hütte. Bei der Versammlung soll über eine notwendige Satzungsänderung abgestimmt werden. Zudem erhalten die Mitglieder Informationen zu Hygienevorschriften des Veterinär- und des Gesundheitsamtes.

Das Stück „Rund um Kap Horn“ feiert am Freitag, 16. Februar, Premiere. Bühnenleiter Torsten Lange und Spielleiterin Traute Funk haben früh darauf gesetzt, viele Mitwirkende gewinnen zu können. Neben bekannten Schauspielern kommen sind Akteure dabei. Eine zentrale Rolle spielt dabei Melissa Hattermann: „Ich war auf der Suche nach einer neuen Heimatbühne“, sagt die 24-Jährige, die früher in Stollhamm Theater spielte.

Für keinen Ulk zu schade

„Melissa Hattermann bringt den für das Stück wichtigen Spielwitz mit und ist sich für keinen Ulk zu schade“, sagt Bühnenleiter Torsten Lange. Sie spielt die Reederstochter Irmgard, die sich nicht von ihrem Vater verheiraten lassen will. Irmgard landet in der Kneipe von Kapitän Korl Nass und seinem Steuermann Jonny, die derzeit kein Schiff unter den Füßen haben und mehr schlecht als recht eine Hafenpinte führen. Deren Rollen übernehmen Uwe Menze (Brake) und Ingo Laddach (Butjadingen). Sie kennen sich bereits aus mehreren Stücken der Plattdüütschen und sind ein eingespieltes Team. Zuletzt waren sie im Fliegerstück „Landung bi Nevel“ zu sehen und wechseln nun vom Flugzeug auf das Schiff.

Die Geschichte spielt Anfang der 70er-Jahre, als der Stückgutfrachtbetrieb zugunsten des Containerumschlags eingestellt wurde. „Wir lassen die Siebziger auf der Bühne wieder aufleben“, kündigt Jürgen Reiners an. Eine ganze Reihe an Requisitenwünschen hat er an die Inspizientin Elke Puhl übergeben, und auch die Bühnenbauer um Georg Modersitzki stehen vor einigen Herausforderungen.

Mit Akkordeonmusik

Um die drei Protagonisten spinnen sechs weitere Akteure die Handlung in der Hafenkneipe: Udo Rohde, Dagmar Reiners, Bogdan Kozar (alle Nordenham), Henrike Folkers (Ovelgönne) sowie Ulrike Schumann und Melanie Ruprecht (beide Butjadingen). Seit mehreren Jahren hat die Niederdeutsche Bühne Nordenham kein Stück mit einem Ensemble gezeigt, das so viele Schauspieler umfasst.

Hinzu kommen die Statisten: Adrian Büsing, Julian Harbers, Bogdan Kozar und auch Bühnenleiter Torsten Lange werden auf der Bühne zu sehen sein. Für die passende Musik in der Kneipe sorgt Stefan von Kneten live mit dem Akkordeon.

Gleich drei Maskenbildnerinnen sind bei jeder Aufführung im Einsatz: Die leitende Maskenbildnerin Lena Mühlan bekommt Verstärkung von Petra Wilks und Rabea Friedrichs. Ralf Hartmann ist in der Bühnentechnik tätig, Traute Funk und Elke Puhl organisieren die Kostüme. Über 20 Mitwirkende sorgen somit dafür, dass das Publikum einen lustigen Theaterabend geboten bekommt. Bis zur Premiere wird dreimal pro Woche geprobt.

• Die zehn Aufführungstermine sind am Freitag, 16. Februar, ab 19 Uhr, am Sonntag, 18. Februar, ab 16 Uhr, am Donnerstag, 22. Februar, ab 20 Uhr, am Freitag, 23. Februar, ab 20 Uhr, am Sonnabend, 24. Februar, ab 16 Uhr, am Sonntag, 25. Februar, ab 16 Uhr, am Donnerstag, 1. März, ab 20 Uhr, am Freitag, 2. März, ab 20 Uhr und am Sonnabend, 3. März, ab 16 Uhr.

• Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Vereins Nordenham Marketing & Touristik am Marktplatz ab 9 Euro.