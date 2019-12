Frieschenmoor Auch der Dorfplatz in Frieschenmoor strahlt im schönen Weihnachtsglanz.

Zum 10. Mal hatten die Mitglieder der Dorfgemeinschaft am Samstagabend, rechtzeitig vor dem 1. Advent, die große Tanne am Dorfplatz weihnachtlich geschmückt. In der Schutzhütte beim Weihnachtsbaum saßen die Beteiligten noch in gemütlicher Runde.

Ein Dankeschön ging an Gerold Fricke für seine 10-jährige Arbeit als Grillmeister bei diesen Veranstaltungen. Nach getaner Arbeit folgte ein Gruppenbild und das gemütliche Beisammensein.

Am 29. Dezember wollen sich die am Schmücken Beteiligten wieder in der Schutzhütte zum Grillabend treffen. Und dann gibt es eine Menge zu berichten.